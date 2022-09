Come Big Eyes Coin, Binance Coin e Bora intendono spingere più utenti verso la DeFi

Tuttavia, la vastità di questo ecosistema ha scoraggiato alcune persone dallo sfruttare i numerosi vantaggi che offre, perché ritengono che sia troppo complicato da capire o perché non hanno una conoscenza sufficiente della DeFi in generale.

In questo articolo parleremo di tre piattaforme cripto che intendono rendere la DeFi più accessibile a tutti e dei metodi che utilizzeranno.

Big Eyes (BIG) : Un progetto di criptovaluta basato sull'etica che mira a rendere la DeFi più divertente utilizzando gli NFT

Big eyes (BIG) è un token comunitario che intende contribuire alla crescita della finanza decentralizzata e salvare gli oceani e gli habitat acquatici.

Il progetto intende contribuire alla finanza decentralizzata attraverso i fondi generati dal suo token BIG.

Per raggiungere questo obiettivo, intende costruire una blockchain unica nel suo genere, capace di autopropagarsi e di crescere rapidamente.

Questo progetto utilizzerà anche gli NFT per aprire la strada agli utenti per ottenere l'accesso a più contenuti sulla rete.

Breve storia

Big eyes, un adorabile gatto con occhi molto grandi, decise di smettere di essere carino perché lo ritraeva come un debole. Ma era molto intelligente, così ha escogitato un piano per salvare la fauna acquatica. È stato saggio perché i gatti hanno bisogno di mangiare e si nutrono di pesci e altri animali marini.

Caratteristiche

Big eyes (BIG) ha alcune caratteristiche che lo rendono unico rispetto agli altri.

I detentori prima di tutti (HBAE): Big eyes (BIG) crede nel sostegno di coloro che l'hanno inizialmente sostenuta. A volte, quando la maggior parte dei progetti incassa, si dimentica sempre di coloro che li hanno sostenuti all'inizio: la comunità. Per questo motivo, Big eyes (BIG) ha adottato la politica HBAE, mettendo al primo posto i suoi sostenitori.

Big eyes (BIG) crede nel sostegno di coloro che l'hanno inizialmente sostenuta. A volte, quando la maggior parte dei progetti incassa, si dimentica sempre di coloro che li hanno sostenuti all'inizio: la comunità. Per questo motivo, Big eyes (BIG) ha adottato la politica HBAE, mettendo al primo posto i suoi sostenitori. Concorso NFT: L'arte è parte integrante della vita. Ecco perché Big eyes (BIG) organizzerà un concorso NFT basato sulla fotografia di meravigliose creature marine. Questo progetto NFT darà a tutti coloro che parteciperanno l'accesso ad altri importanti eventi della piattaforma.

L'arte è parte integrante della vita. Ecco perché Big eyes (BIG) organizzerà un concorso NFT basato sulla fotografia di meravigliose creature marine. Questo progetto NFT darà a tutti coloro che parteciperanno l'accesso ad altri importanti eventi della piattaforma. Semplificare la DeFi: una delle caratteristiche più importanti di questo progetto sono i tutorial che sono stati progettati per aiutare a semplificare la DeFi fino all'ultimo passo possibile. In questo modo non solo si educano le persone, ma si aprono loro gli occhi sulle opportunità di investimento alla loro portata.

Gettone Big Eyes (BIG)

Big sarà un token controllato dalla comunità che sarà senza dubbio cruciale nello sviluppo del progetto e avrà molte opportunità di investimento ancora da sbloccare.

Gettone NFT Big Eyes (BIG)

La piattaforma sta seguendo l'attuale tendenza degli NFT e intende ospitare un progetto NFT che garantirà l'accesso a tutti gli altri eventi. Inoltre, gli NFT svolgeranno un ruolo fondamentale nella crescita di questo progetto, in quanto creeranno un legame o uno stretto legame tra gli utenti e la vita acquatica.

Gettoni

Big token avrà un'offerta totale fissa di 200 miliardi di token che saranno divisi in 4 sezioni. Il 70% dei token sarà venduto durante la vendita pubblica del progetto, mentre il 20% sarà destinato allo scambio. Il portafoglio di marketing della piattaforma riceverà il 5% della fornitura totale e il 5% sarà devoluto in beneficenza.

Mappa stradale di Big Eyes (BIG)

Tutti i veri progetti di criptovaluta hanno sempre una tabella di marcia o un piano di gioco, Big Eyes (BIG) ha in programma molte tappe fondamentali per la sua piattaforma e l'ha divisa in quattro fasi. Imitando il movimento di un gatto, le hanno chiamate "crouch", "leap", "run" e "catwalk".

Fase uno: accovacciarsi

Hanno in programma di verificare tutti i token, lanciare il sito web di prevendita, ospitare una prevendita di token, fare acrobazie mediatiche dal vivo, lanciare una macchina di pubbliche relazioni dal vivo, attivare le piattaforme di social media e ottenere 15.000 membri di Telegram.

Fase due: Leap

In questa fase si prevede di fare molte cose, alcune delle quali sono

Lancio su uniswap

Lanciare il proprio sito web

Avere 25.000 membri su Telegram

Avere 20.000 possessori di token

Ottenere la verifica su tutte le piattaforme di social media

Integrare le funzioni di swap nel servizio offerto.

Terza fase

Alcune cose previste per questa fase sono:

L'intenzione di lanciare il loro primo NFT e rilasciarlo al pubblico.

La piattaforma ospiterà il suo primo evento NFT IRL.

Un numero maggiore di possessori di token, circa 50.0000, è previsto.

Campagna di sensibilizzazione

Eseguire un maggior numero di iniziative mediatiche

Effettuare la seconda donazione di beneficenza

Quarta fase: passerella

La fase finale comprende eventi come:

Maggiore attenzione agli eventi comunitari

Donare 1 milione di dollari in beneficenza

Aggiungere altri scambi

Evolvere le NFT

Bora (BORA): Una piattaforma di criptovalute che porta traffico nell'ecosistema della DeFi utilizzando l'intrattenimento

Tutti amano il buon intrattenimento e i film, i giochi e la musica sono strumenti di relax. Bora (BORA) utilizza questo mezzo per incrementare il traffico nell'ecosistema DeFi.

Bora (BORA) è una piattaforma di intrattenimento blockchain di livello 2 costruita sulla rete Ethereum. Incentiva i suoi utenti con contenuti digitali come musica, giochi e film.

Questa piattaforma supporta le Bapp (applicazioni applicate alla blockchain) per aiutare i fornitori di servizi nel campo del gioco, del gioco d'azzardo e della comunità a fornire informazioni alla velocità della luce e in modo efficiente.

Bora (BORA) offre l'opportunità di affrontare problemi come la perdita di asset, la mancanza di divulgazione e trasparenza, i rischi di transazione e i costosi costi di intermediazione.

Risolve questi problemi grazie a una maggiore scalabilità ed espandibilità per i servizi di applicazione di contenuti commerciali.

Moneta BORA

Bora coin funziona come un token ERC-20 standard e serve per il commercio all'interno e all'esterno delle applicazioni digitali basate su BORA. Viene inoltre utilizzato come incentivo per promuovere il traffico verso la piattaforma.

BORA NFT

Recentemente Bora (BORA) ha lanciato un mercato NFT che consente a tutti di scambiare, ricevere, acquistare e vendere NFT ad altri. In precedenza, aveva integrato il conio di NFT nei servizi offerti.

Meta Toy Dragonz (MTDZ), una piattaforma di gioco P2E NFT, è salita a bordo di Bora il 27 maggio. Questa collaborazione permetterà a tutti i giocatori di costruire meta draghi e guadagnare ricompense in NFT MTDZ.

Piattaforme che hanno collaborato con Bora (BORA)

Bora (BORA) ha stretto alleanze con diverse aziende mainstream nel settore dei giochi Blockchain.

Alcune piattaforme di gioco con cui BORA ha stretto una partnership sono l'editore di videogiochi sudcoreano Kakao, Neon Games e lo sviluppatore di giochi per cellulari Android ENP Games.

Ha collaborato anche con società di blockchain come ClaimSwap, Coinplug e Metadium.

Binance Smart Chain (BNB): una piattaforma crittografica centralizzata che ospita progetti DeFi

La piattaforma Binance (BNB) è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Si tratta di una piattaforma sicura e centralizzata grazie a un meccanismo di sicurezza e scalabilità potenziati.

Questa piattaforma centralizzata di criptovalute ha dimostrato con le sue azioni di sostenere l'ecosistema DeFi ospitando diversi progetti DeFi sulla sua rete.

Moneta Binance (BNB)

BNB, il token nativo della rete Binance (BNB), è un token standard BEP-20 con compatibilità EVM grazie al suo utilizzo iniziale sulla rete Ethereum (ETH) come token ERC-20.

È stato lanciato nel giugno 2017 e rilasciato il 17 luglio come token di utilità sulla rete di Binance (BNB).

Progetti DeFi sulla rete Binance (BNB)

Alcuni progetti Defi di rilievo ospitati sulla piattaforma di Binance (BNB) sono

Pancake Swap: è attualmente una delle principali piattaforme decentralizzate di scambio e swap nel settore delle criptovalute. Ed è anche uno dei primi DEX ad essere stato sostenuto da Binance (BNB).

DEX Guru: anche questa piattaforma decentralizzata è uno dei progetti ospitati sulla rete BSC. Si tratta di una piattaforma di trading che assiste i trader moderni con analisi e capacità di trading on-chain.

KyberSwap: Una piattaforma DeFi che consente a tutti di scambiare token di criptovaluta direttamente dal proprio portafoglio in modo sicuro, conveniente ed efficiente.

Alpaca Finance: È un protocollo di prestito ospitato sulla rete BSC. Offre il leveraged yield farming, una tattica che prevede la combinazione di yield farming con la possibilità di prendere in prestito asset e reinvestire automaticamente gli interessi e le commissioni di trading per ottenere rendimenti maggiori nel tempo.

Slingshot: È una piattaforma di trading web3 decentralizzata e un aggregatore di liquidità costruito sulla rete BSC.

Portafoglio crittografico

Il portafoglio ufficiale della piattaforma Trust Wallet è un portafoglio multi-cripto non custodiale che viene utilizzato per memorizzare, inviare, ricevere e scambiare criptovalute e NFT.

Questo portafoglio garantisce la sicurezza dei fondi attraverso una frase iniziale di 24 parole, l'autenticazione biometrica e il pin/password.

Può anche essere utilizzato per accedere a servizi come la coltivazione dei rendimenti, la navigazione nelle dApp, i protocolli di swap e di scambio, di staking, di prestito e di prestito.

Oltre alla rete BSC, il portafoglio Trust supporta 68 blockchain e oltre 40 criptovalute.

Con tutte queste caratteristiche, vediamo che la rete BSC sta facendo tutto il possibile per sostenere il movimento DeFi e persino incorporare alcune funzionalità DeFi nel suo ecosistema.

Conclusione

Big eyes (BIG) è un progetto di criptovaluta in arrivo che mira a semplificare la DeFi e a contribuire alla sua crescita.

Lavora all'unisono con i grandi attori del settore come Bora (BORA), una piattaforma di criptovalute che porta traffico verso lo spazio della DeFi attraverso l'intrattenimento.

Abbiamo anche la rete di Binance (BNB); sebbene sia una piattaforma centralizzata, lavora a stretto contatto con le reti della DeFi contribuendo alla sua crescita e a quella dell'ecosistema DeFi.

Utilizza anche Trust wallet, un portafoglio decentralizzato, come portafoglio ufficiale.

Link alla prevendita: https://bigeyes.space/#signup

Link al sito web: https://bigeyes.space/

Link a Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL