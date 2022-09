Date un'occhiata a Big Eyes Coin, Chainlink e Binance Coin per guadagni 100 volte superiori al Bitcoin.

L'industria delle criptovalute è lieta di offrire una varietà di modi e piattaforme per generare reddito passivo. E in alcuni casi, possono fornire più di un semplice successo finanziario; a volte, contribuiscono a qualcosa di più a beneficio dei loro utenti, giocatori o clienti, il che serve solo a sottolineare quanto sia unico e diversificato l'ecosistema delle criptovalute.

Moneta Occhi Grandi (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un token meme che cerca di fornire agli investitori un valore autentico per il loro denaro. Per accogliere tutti i tipi di produttori nel suo ambiente, Big Eyes Coin includerà un mercato NFT per la produzione di opere creative generative e degenerative.

Sul mercato di Big Eyes, gli NFT possono essere acquistati, venduti e estratti da chiunque. Il mercato avrà un mercato principale e uno secondario, con royalties disponibili in quest'ultimo quando un NFT viene venduto due volte. I proprietari di monete Big Eyes ottengono tassi di interesse elevati in cambio della scommessa sulle loro monete per sostenere la convalida della rete. Inoltre, quando forniscono liquidità sullo scambio Big Eyes DEX, ricevono una parte delle commissioni dalle criptovalute.

Big Eyes Coin (BIG) intende anche lanciare a breve un negozio di articoli adorabili. Ciò contribuirà ad aumentare la popolarità del token $BIG, il cui 5% è stato collocato in un portafoglio di marketing per mantenere Big Eyes sempre sotto gli occhi di tutti. L'ultimo 5% viene conservato in un portafoglio di marketing per futuri contributi di beneficenza. Big Eyes ritiene che il mondo abbia bisogno di molto aiuto e che il minimo che si possa fare sia sostenere i gruppi che si impegnano incessantemente per ridurre le conseguenze dell'inquinamento e del mancato rispetto degli ecosistemi acquatici (in particolare degli oceani).

Chainlink (LINK)

Una piattaforma tecnologica e di criptovalute chiamata Chainlink (LINK) consente alle imprese non basate su blockchain di connettersi in modo sicuro alle piattaforme blockchain. Chainlink è un middleware che collega gli smart contract basati su blockchain con dati esterni, come i prezzi delle azioni o i risultati del baseball.

La criptovaluta LINK di Chainlink compensa gli operatori della rete e funge da garanzia per i suoi contratti intelligenti.

Il prezzo del token LINK era di circa 20 centesimi quando è stato messo in vendita per la prima volta nel 2017 ed è rimasto nell'ordine di meno di 1 dollaro fino al 2019. Il 2020 ha visto l'inizio di un forte aumento del prezzo del token; il costo è passato da meno di 2 dollari all'inizio del 2020 a un picco di 36 dollari il 20 febbraio 2021.

Chainlink (LINK), che vanta un gran numero di partner affidabili, è emersa come partecipante di spicco nel settore dell'elaborazione dei dati. Grazie all'incorporazione di dati fuori catena, diverse fonti di dati affidabili, tra cui Brave New Coin, Alpha Vantage e Huobi, hanno preso nota di Chainlink (LINK). Con Chainlink (LINK), i fornitori di dati possono vendere direttamente l'accesso ai dati e guadagnare grazie alle conoscenze che possiedono.

Moneta Binance (BNB)

La criptovaluta nativa dell'ecosistema Binance si chiama Binance Coin (BNB). Binance è una rete blockchain che impiega una tecnica di consenso Proof of Stake (PoS) per confermare le transazioni. Binance è uno dei principali "killer di Ethereum" e una delle sale macchine della DeFi e dei contratti intelligenti. Grazie all'implementazione di due catene parallele, la Binance Chain (o BNB Chain) e la Binance Smart Chain (altrimenti detta BSC o BNB Smart Chain), Binance ha aumentato il suo livello di scalabilità di una tacca - o forse due.

Una delle poche criptovalute, create dopo il successo del Bitcoin, a registrare una crescita significativa nel settore delle criptovalute è Binance Coin. Binance ha sostenuto in modo aggressivo nuove iniziative e collaborato con diverse aziende in vari settori. Un'altra area che influenza il crescente interesse e l'accettazione delle criptovalute da parte del governo e delle istituzioni è la formazione di Binance in materia di criptovalute e blockchain.

Dovreste prestare attenzione a Binance Coin perché, tra le altre cose, è una riserva di valore molto apprezzata e ha un forte sostegno al progetto. Inoltre, Binance gode di una solida reputazione, per cui è possibile passare dal token alla sua controparte stabile, Binance USD, indipendentemente dall'andamento della moneta (BUSD).

