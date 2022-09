Ottenere profitto, soddisfazione e convenienza con Big Eyes Coin, Ethereum e la rete Theta

Può essere molto difficile trovare criptovalute e asset digitali che svolgano più funzioni nell'attuale mercato finanziario mondiale. Tuttavia, Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH) e Theta Network (THETA) rappresentano un'eccezione. Queste criptovalute hanno il potenziale per fornire ai loro utenti grandi rendimenti, soddisfazione, convenienza e diversi altri casi d'uso nella vita reale.

Moneta Occhi Grandi (BIG)

Questa simpatica e accattivante moneta meme a tema gatto sta cercando di avere un futuro brillante e di successo nel mercato delle criptovalute e del NFT. Big Eyes Coin (BIG) sta costruendo una piattaforma di ecosistema decentralizzata e priva di costi, in cui non ci saranno tasse o costi di gas all'interno dell'ecosistema. Le uniche spese riguardano il mercato degli NFT, dove, dopo la rivendita di un NFT, l'1% va in beneficenza, il 4% va al proprietario originale e il 5% ai titolari del token di Big Eyes Coin (BIG).

Dopo il lancio su Uniswap (UNI), dove può essere scambiato con altri token, con il suo potenziale non è impossibile avere un impressionante aumento di x200 dei profitti in futuro. Big Eyes Coin (BIG) ha in programma di rendere disponibile almeno il 90% dei suoi 200 miliardi di token già al momento del lancio.

Big Eyes Coin (BIG) Tokenomics (fusione di token ed economia)

Nessuna tassa di acquisto o di vendita

Lo scambio di criptovalute sarà disponibile dopo il lancio.

Il pool di liquidità iniziale di 2 milioni di dollari sarà bloccato per due (2) anni.

Fondo di beneficenza oceanica del 5%.

Un sistema fiscale dinamico per le funzioni di Auto Burn, le acquisizioni di fornitori di liquidità (LP) e il portafoglio di marketing.

Merce disponibile in forma digitale e fisica.

Come acquistare Big Eyes Coin (BIG)

Sul sito web di Big Eyes Coin (BIG) c'è una sezione in cui è possibile iscriversi alla prevendita dei token.

Inserite le vostre informazioni personali e i dettagli come richiesto.

Accettare i termini e le condizioni.

Fare clic su "invia" e attendere il lancio dei token.

Ethereum (ETH)

È quasi impossibile entrare nel mercato delle criptovalute senza aver sentito parlare dell'ecosistema Ethereum (ETH). Questo token unico è stato un fattore molto importante nel rivoluzionare il mondo delle criptovalute. Secondo al Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) è costantemente al secondo posto nella popolarità delle criptovalute nella comunità crittografica.

Alimentato dalla tecnologia blockchain, Ethereum (ETH) può essere utilizzato per creare tecnologia digitale sicura e il suo token può essere utilizzato dagli utenti come metodo di pagamento per il lavoro svolto sulla blockchain. Ethereum è stato progettato tenendo conto di scalabilità, programmabilità, sicurezza e decentralizzazione. È un'ottima scelta per gli sviluppatori e le imprese che stanno creando tecnologie basate su di esso per cambiare il modo in cui molti settori operano e svolgono la loro vita quotidiana.

Tutto, dagli strumenti finanziari ai giochi, fino ai database complessi, gira già sulla blockchain di Ethereum (ETH) e il suo futuro è limitato solo dall'immaginazione degli sviluppatori.

Rete Theta (THETA)

Theta Network (THETA) è una rete di distribuzione video decentralizzata e una criptovaluta che fornisce soluzioni tecniche ed economiche ai problemi del settore dello streaming. La Rete Theta (THETA) è stata progettata per incentivare la condivisione della larghezza di banda all'interno della rete, dove gli utenti possono avere l'opportunità di contribuire con la loro larghezza di banda in eccesso in cambio di token.

Gli utenti della Rete Theta (THETA) possono accedere a contenuti video e alla distribuzione di dati in tutto il mondo, fornendo e-sports, musica, serie TV e film, istruzione, streaming peer-to-peer, conferenze aziendali e altro ancora. Con la sua rete di distribuzione video decentralizzata ERC-20, gli utenti di Theta Network (THETA) possono utilizzare l'ecosistema Ethereum (ETH) per semplificare la loro esperienza con le criptovalute.

I token THETA sono i token ufficiali della rete Theta e forniscono agli utenti una serie di funzionalità. Possono essere utilizzati per fare da palo come nodo Validator o Guardian, per produrre blocchi o per partecipare alla governance del protocollo. Attualmente sono in circolazione 1 miliardo di token THETA. THETA si trova ora in un mercato in cui la sua domanda è in crescita e gli acquirenti troveranno facile ottenere alcuni gettoni THETA e contribuire allo sviluppo di questa piattaforma di streaming decentralizzata per tutti.

