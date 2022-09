Busca: un successo il concerto di Michele Bravi al Parco Ingenium

Grande successo per il concerto di Michele Bravi di sabato 3 settembre. Il forte temporale che ha preceduto lo spettacolo non ha scoraggiato gli oltre ottocento spettatori che si erano dati appuntamento al Parco dell’Ingenium, molti dei quali, provenienti anche da altre regioni d’Italia, arrivati davanti all’ingresso fin dalla prime luci dell’alba, e che hanno accompagnato il concerto con grandi applausi.



“Un evento, inserito nel cartellone del Festival Suoni delle Terre del Monviso, – ha detto il sindaco Marco Gallo – che abbiamo voluto e atteso con forza e non siamo certamente stati delusi. Una grande serata ha premiato la perfetta organizzazione dei Polifonici del Marchesato. Grazie al direttore Enrico Miolano e grazie anche anche all'associazione Ingenium che mette ha messo a dispisizione un luogo magnifico come questo parco".