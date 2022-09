Mondovì si prepara alla Festa d'la Madona con i tradizionali "Feu d'la Madona"

L'8 settembre è una data simbolo per le terre che ammirano il Monte Regale: anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con i tradizionali festeggiamenti della Natività di Maria SS. che nel Monregalese sono conosciuti come "Festa d'la Madona". Un evento che si perde nella notte dei tempi, così come l'appuntamento fissato per la sera di mercoledì 7 settembre quando avrà luogo il tradizionale spettacolo pirotecnico “Feu dla Madona”.

Il Monregalese si illuminerà con luci e colori per affascinare gli occhi di un numero sempre crescente di visitatori, rigorosamente a partire dalle ore 22,30. Una festa popolare attesa da adulti e bambini, uniti dall'entusiasmo e dai ricordi ad essa legati. Lo spettacolo non sarà solo nei cieli monregalesi, ma anche nelle piazze della Città che si vestiranno a festa per accogliere i “Feu dla Madona”.

In questo ambito, l'Associazione “La Funicolare” sarà protagonista in piazza Maggiore, a partire dalle ore 21.30 nel rione alto di Piazza, con il concerto della Mondovì Band (banda musicale cittadina) diretto dal maestro Maurizio Caldera, con la partecipazione del cantante Paolo Tarolli. L’esibizione sarà dedicata a Sandra Bruno, volontaria recentemente scomparsa cui si deve proprio la riscoperta della tradizionale distribuzione “pan e persi”, rivisitazione in chiave moderna con proposta di pesche ripiene. Per ricordarla, gli organizzatori presenteranno le coppette di ceramica ad edizione limitata, realizzate da Besio, a Lei dedicate: un omaggio al suo grande impegno sociale e civile.

Sempre nella serata di mercoledì 7 settembre, precisamente alle ore 21, in Piazza Perotti si svolgerà la nona edizione di “Notte delle Stelle – Raduno per Dilettanti”, spettacolo ideato dalla Scuola di Danza Studio 2 Evolution di Elena Liboà e che l’Associazione “La Funicolare” ha deciso di supportare e sponsorizzare per il secondo anno consecutivo. In palio premi e borse di studio per i migliori performer nel campo del ballo, canto e recitazione.