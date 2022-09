Un lunedì con eventi e iniziative per tutti alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Concluso con grande successo il primo fine settimana della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, alla presenza di Tinto, presentatore Rai, mattatore del weekend che tornerà per il finale del 10 e 11 settembre, la kermesse che rende protagonista l’ortaggio per eccellenza del territorio, prosegue con un inizio settimana ricco di appuntamenti. La storica manifestazione, che nel 2022, punta i riflettori su sostenibilità e temi del green, vedrà ancora in queste giornate moltissime iniziative e numerosi ospiti di rilievo tra incontri, talk show, cultura ed eventi musicali, firmati dal Foro Festival.

Nell’area espositiva con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori di cui 100 alimentari, il gusto è protagonista con pietanze per tutti i gusti con la storica “Piazza dei Sapori” di Piazza Mazzini, il “Villaggio del Territorio” nella Zona del Salone Fieristico di viale Garibaldi, il “Pizza Village Solidale” nel Giardini Unità d’Italia con 1 euro per ogni pizza che sarà devoluto alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, il “Mercato dei produttori del Consorzio” In Via Gobetti, Piazza Mazzini e Via Porta Zucchetta, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree.

Lunedì e martedì interessanti saranno i talk show del Salotto della Fiera condotti da Renata Cantamessa (Fata Zucchina), con i suoi ospiti per tematiche tra innovazione sostenibile, ricette a basso tasso di glicemia, benessere psicofisico, apicoltura e molto altro. Anche Cà Peperone, progetto di Marco Fedele, organizza incontri su spreco alimentare, degustazioni, giochi curiosi enogastronomici, wine tasting e musica.

Lunedì, inoltre, tappa del circuito nazionale “Chef in Green” al Golf Club La Margherita, con chef da tutta Italia che si sfideranno in contest ai fornelli e sul campo verde con i professionisti del golf. In serata, il concerto Ogni Istante – Elisa Tribute Band, targato Foro Festival e lo spettacolo del comico ventriloquo Andrea Fratellini.

La tribute band di Elisa regalerà al pubblico un tuffo nelle emozioni più pure dei brani che hanno lasciato un segno nella musica nazionale e internazionale grazie a un’artista che mosse i suoi primi passi mossi nel lontano 1997 con le prime canzoni in inglese. Tra i successi, da ricordare “Labyrinth”, “Eppure sentire”, “L’anima vola”. Martedì, sempre alle 21, concerto del Sunshine Gospel Choir con 40 elementi e la loro vocalità dalle calde emozioni.

Il comico ventriloquo e fantasista Andrea Fratellini in “Trop Secret” per un momento di puro divertimento all’insegna dell’intrattenimento. Considerato tra i più bravi ventriloqui d’Italia, l’artista di talento, scoperto dall’età di 11 anni, da tempo diverte grandi e piccini nelle sue performances originali a livello nazionale.

Sempre in piazza Sant’Agostino, martedì, alle 22 è in programma il concerto che rende omaggio a Fred Buscaglione. Un viaggio tra le emozioni più forti che il cantante ha lasciato nella musica italiana con le sue più belle canzoni, grazie al concerto “I criminalmente belli”.

Durante la giornata resterà aperta l’area della grande rassegna commerciale e la sera sono in programma anche musica e balli di vario genere in alcune piazze del centro storico.

Per i più piccoli e le famiglie c’è Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini del Castello, con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, laboratori. Lunedì alle 21 Pepper Magic Show a cura del Folletto Piluca’x e il truccabimbi di Madame Zorà.

Arte in primo piano, in sinergia con l’Archivio Casorati a Palazzo Lomellini nella mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente”.

Il prestigioso allestimento ripercorre in una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell'artista, suddividendola in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche e selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia, che, nel suo saggio introduttivo al catalogo, sottolinea il carattere del tutto originale e indipendente del percorso artistico di Francesco Casorati.

Nella Chiesa di San Filippo la mostra “Nel Cuore di Maria – 5 secoli di devozione”, dedicata al 500° anniversario del primo Voto che la comunità cittadina espresse all’Immacolata Concezione Vergine Maria, Patrona della Città. L’esposizione propone una simbolica rappresentazione di quanto avvenne nel novembre 1522 in piazza Sant’Agostino ed accoglie importanti opere d’arte appartenenti al patrimonio artistico di Carmagnola, come gli ex voto commissionati dalla Città ed altre meravigliose opere che vengono presentate per la prima volta al pubblico dopo i recenti restauri.

In www.fieradelpeperone.it è disponibile il catalogo completo con tutte le informazioni sul programma e sugli espositori