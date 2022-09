Supermoto. A Pomposa Cucchietti e Ferrara chiudono entrambi secondi in campionato

Le prove conclusive degli Internazionali d’Italia di Supermoto si sono disputare nel ferrarese, precisamente a Pomposa, dove si è corso su due piste diverse. Su quella “vecchia”, che prevedeva una guida vecchia maniera al sabato e su quella nuova, molto impegnativa, sabbiosa e scivolosa, soprattutto nel tratto sterrato, alla domenica.

Presenti a queste due gare anche i conduttori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, il veterano Mauro Cucchietti, impegnato nella classe S5 ed il giovane Damien Ferrara, capo classifica della classe S3, che hanno corso insieme ai piloti della S Young, con classifiche separate.

Sicuramente l’emozione e l’inesperienza hanno tradito il giovane Damien Ferrara, impegnato nella classe S3 e seguito da Gabriele Gianola del J. Racing Team, che non conoscendo le piste e con pochi giri di prove libere, non è riuscito a trovare il giusto setting della moto, il cui assetto doveva essere completamente stravolto per poterla adattare a due tracciati con caratteristiche diverse, per cui non ha offerto una delle sue solite prestazioni, dovendo così cedere il titolo al più esperto Jacopo Monti.

Al sabato la vittoria di giornata è andata a Michael Bortolotti (Honda - Aneip Olos), che ha preceduto Marco Frassino (Honda - Team BRT) e Jacopo Monti (Honda - Pizziconi Racing Team), con Damien Ferrara (Honda - M.C. Bisalta Drivers Cuneo) solo sesto. Il giorno successivo Bortolotti si è ripetuto, lasciandosi alle spalle Andrea Acetti (TM - Team 11) e Matteo Frassino, con Damien Ferrara nuovamente sesto.

Il Campionato se l’è pertanto aggiudicato Jacopo Monti, con 285 punti, davanti a Damien Ferrara, 276 p., che ha così visto sfumare il titolo e ad Andrea Acetti, 274 p.

Nella classe S5 Mauro Cucchietti (Honda Gazza Racing - M.C. Bisalta Drivers Cuneo) pur imponendosi al sabato in gara uno su Daniele Di Cicco (Honda - I Briganti della Torre), ha dovuto cedere al suo avversario in gara due, chiudendo la giornata a pari punti, ma secondo per la discriminante della vittoria in gara due di Di Cicco. Terzo si è piazzato Paolo Terraneo (Yamaha - Team MP Racing). Di Cicco ha fatto sue entrambe le manche della domenica, mentre Cucchietti, è stato secondo di giornata con una seconda ed una terza piazza, con Paolo Terraneo terzo. Ottimo quarto Gabriele Gianola (Honda J. Team Racing - Vittorio Alfieri), al rientro in gara dopo un lungo infortunio.

Di Cicco si laurea così campione davanti all’indomito Mauro Cucchietti ed a Paolo Terraneo.

“E’ stato un wek end eterno e molto impegnativo - ha riferito Mauro Cucchietti -, corso su tracciati difficili, quello nuovo mai conosciuto, per cui in dieci minuti di prove libere non riesci a prendere confidenza con la pista, sembrava di correre su una spiaggia. Sabato abbiamo corso sul circuito vecchio, scivoloso ed impegnativo anche quello, ma in vecchio stile motard, che mi è piaciuto molto. Sono partito bene ed ho vinto la prima manche su Di Cicco, mentre nella seconda lui è partito davanti, ho provato a superarlo e siamo arrivati insieme, con lui davanti di poco. Alla domenica ho spuntato il secondo tempo nelle qualifiche, a 4 decimi da Di Cicco, ho fatto una bella partenza in gara uno ed ho passato Di Cicco dopo il primo giro, mantenendo il comando per alcuni giri, poi ho commesso un errore superando un doppiato ed ho perso il posteriore, mi sono rialzato ma ho finito comunque secondo, poiché avevo vantaggio sugli inseguitori. In Gara due Di Cicco è partito davanti, l’ho attaccato e superato dopo il primo giro, poi ho sbagliato un salto nello sterrato, atterrando storto sulla sabbia, con conseguente caduta e, a momenti, Di Cicco non mi centrava! Mi sono rialzato ma ho chiuso terzo, poiché mi ha passato anche Terraneo. Ho così concluso secondo di giornata e secondo in campionato, peccato per lo zero di Ottobiano! Ringrazio Marco Pisarra, che ha cercato di sistemarmi la moto al meglio, anche se era molto difficile trovare la quadra tra asfalto e sterrato e tra una pista e l’altra nelle due diverse giornate. Un ringraziamento va anche alla Gazza Racing ed a chi mi ha sostenuto nel corso dell’anno: Officina LA.RA, Dentis, Canavese Assicurazioni, CTE Energy ed Officina Bruno Vissio”.

La classe S Young è andata a Jan Ulman (TM - Transilvania), che ha preceduto Matteo Valdemi (Honda -Liguria Racing) e Lorenzo Ferro (Husqvarna - Varese) nella prima giornata e Pietro Dalla Riva (TM - Wallaby Tex) e Valdemi nella seconda. Titolo a Matteo Valdemi, che precede Jan Ulman e Lorenzo Ferro.

Prossima gara quella che assegnerà i titoli regionali il 24-25 di settembre sulla pista di Castelletto di Branduzzo (VA).