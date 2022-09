Elezioni provinciali, ufficiale la corsa a due tra Robaldo e Dalmazzo

Agli uffici elettorali della Provincia sono arrivate, entro il termine fissato per lunedì 5 settembre alle ore 12, due candidature per l’elezione del presidente della Provincia.



Si tratta di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, per il gruppo “Patto Civico per la Granda” e Roberto Dalmazzo, sindaco di Lagnasco per il gruppo “Granda nel cuore Dalmazzo presidente”. Dal 6 al 10 settembre si provvederà all’esame delle candidature e alla richiesta di eventuali integrazioni istruttorie per poi giungere il 16 settembre alla pubblicazione delle liste ammesse.



Si voterà domenica 25 settembre e alle urne saranno chiamati soltanto i sindaci e i consiglieri comunali della Granda.