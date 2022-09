Sport in piazza: appuntamento in centro a Saluzzo con associazioni ed atleti a "raccontar le loro gesta"a

L’appuntamento "con Sport in Piazza" a Saluzzo è per giovedì 8 settembre. Come in tutta Italia sarà una vetrina ad associazioni sportive e atleti per far scoprire gli sport che caratterizzeranno l’ anno scolastico e per orientare per il pubblico di neo-atleti nella scelta della nuova passione sportiva.

Il Comune e la Fondazione Amleto Bertoni, anche quest’anno propongono la manifestazione settembrina e, dopo due anni di spostamento causa Covid e restrizioni, la riportano nel centro cittadino, nell’area pedonale pensata anche per i momenti di incontro dei saluzzesi, e non solo.

Vuole essere un importante appuntamento di socialità ed educazione del Settembre Saluzzese indirizzato in modo particolare a giovani e giovanissimi in un periodo nel quale lo sport cittadino e territoriale ha toccato punte di eccellenza, con tanti atleti locali premiati e grandi eventi sportivi in città: dal Mondiale di Corsa in Montagna sino alla 100 Miglia del Monviso.

Come si svolgerà la serata?

Dalle 20 in avanti la presentazione sul palco di Piazza Vineis dei gruppi sportivi: sarà con un momento per presentarsi e raccontare le “gesta” di alcuni atleti che nell’anno in corso hanno saputo fare grandi imprese: Danilo Lantermino (Podistica Valle Varaita, vincitore della 100 MIGLIA MONVISO, Arianna Dentis (Atletica Saluzzo - medaglia di bronzo a Malonno, prova di Coppa del Mondo Corsa in Montagna 2022), i quattro ragazzi del Centro ippico saluzzese recenti vincitori della medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo di Horseball (accompagnati dai 4 colleghi saviglianesi). A seguire ancora tanti giovani e giovanissimi.

Le Associazioni sportive aderenti alla manifestazione:

1. ASD RELEVE’, 2. VOLLEY SALUZZO ASD, 3. PIAN MUNE’, 4. ACSD SALUZZO CALCIO 1901, 5. ASD FIGHT CLUB SALUZZO, 6. ASD GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS, 7. ATLETICA SALUZZO, 8. PALESTRA KINESIS e KINESIS FUNCIONAL, 9. OLIMPIC SALUZZO 1957, 10. PISCINA COMUNALE DI SALUZZO, 11. SCI CLUB MONVISO, 12. TEAM FABRI BIKE SALUZZO, 13. SKT MONVISO ASD KUNG FU, 14. SHOTOKAN RYU, 15. VELO ESPERIA PIASCO ASD, 16. ASD PALLACANESTRO ABA SALUZZO, 17. MOVE DIVERTIRSI ballando, 18. SCUOLA DANZA PICCAT, 19. BOCCIOFILA AUXIULIUM, 20. CAI SALUZZO, 21. TANGO INDIPENDENTE ASD, 22. IPPICA SALUZZO, 23. SBANDIERATORI, 24. KARATE DO SALUZZO.



E anche per questa edizione non mancherà l’estrazione finale con i premi per i più piccoli.

Info: Tel. +39 0175 43527 | Fax +39 0175 42427 - info@fondazionebertoni.it - fondazionebertoni@cert.unonet.it