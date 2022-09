Anche Simona Sodini per il 1° Trofeo Racco 86 Femminile - Memorial Alessandra Witzel

Primo appuntamento ufficiale per il Racco 86: la formazione guidata da Sergio Saimandi scenderà in campo domenica 11 settembre nel 1° Trofeo Racco 86 Femminile - Memorial Alessandra Witzel”.

Il torneo si svolgerà a Racconigi e vedrà protagoniste oltre alla squadra di casa che, come nella passata stagione prenderà parte al campionato di Eccellenza, l’Accademia Torino, l’Usd Novese Calcio Femminile e l’Asd Trofarello.

Un quadrangolare organizzato dalla società del presidente Gian Piero Rivoira in ricordo di Alessandra Witzel, prematuramente scomparsa il 13 marzo 2021 all’età di 47 anni, giornalista e dirigente del Cuneo Calcio Femminile, società con la quale insieme all’amica e presidente Eva Callipo conquistò la massima serie, punto più alto finora raggiunto del calcio in rosa nella Granda.

“Il Racco 86 vuole ricordare Alessandra, una figura di spicco nel mondo del calcio femminile, non solo della nostra provincia dedicando a lei questo nostro primo Trofeo Racco 86 - commenta Mario Testa, vice presidente e responsabile del settore femminile.

Il torneo si disputerà presso il campo sportivo Alcide De Gasperi con inizio degli incontri alle ore 15.

Saranno presenti all’appuntamento di domenica 11 settembre, i ragazzi dell’Asd Amico Sport, i quali accompagneranno le giocatrici in campo e l’ex calciatrice Simona Sodini che vanta anche 48 presenze nelle file del Cuneo Calcio Femminile. Questo un suo ricordo di Alessandra: “Alessandra non era una semplice dirigente, era una persona disponibile, educata, molto pacata, mai una parola fuori posto ma sempre di conforto per tutti”.