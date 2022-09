Atletica Mondovì: bronzo di Adele Roatta ai Campionati Italiani di Corsa su Strada

Adele Roatta si conferma tra le migliori mezzofondiste italiane, tanto da essere stata convocata per un collegiale della nazionale a Dimaro dal 27 agosto al 2 settembre.

Dopo tre quarti posti (1.500 indoor, campestre e 5.000 metri) è arrivata finalmente, anche la medaglia per questa stagione 2022.

Sabato 3 settembre sul circuito cittadino di Castelfranco Veneto, dove si sono svolti i Campionati Italiani di Corsa su Strada, Adele è salita sul terzo gradino del podio con il crono di 35’49”, dopo una gara in cui ha sempre lottato per le posizioni di testa.

La vittoria è andata una imprendibile Greta Settino (Toscana Atletica) in 35’19” che ha preceduto l’altra piemontese (già azzurra e campionesse in carica 5.000 metri su pista e corsa in montagna) Axelle Vicari della Sisport Fiat, (la superfavorita della vigilia che ha pagato a caro prezzo una disattenzione e la successiva caduta durante il riscaldamento).

Un altro tassello per la crescita di Adele che con il tempo fatto segnare, si piazza anche in 22ima posizione assoluta. Grande soddisfazione per tutta l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo.

Hanno preso parte alla gara tra gli allievi Tommaso Bosio giunto 30° in 35’36 (1° il Pinerolese Gabriele Laurenti in 32”36 seguito dal saluzzese Francesco Mazza in 32”40) e nei 6 km le allieve Soraia Cillario 22ª, Caterina Boetti 25ª e Alice Beccaria 26ª che hanno chiuso rispettivamente in 25’18”, 25’44” e 26’10”. Da segnalare anche purtroppo il ritiro per Nicolò Gallo (il campione italiano junior del 2021) nella 10 km uomini.