Calcio Serie D, Bra-Legnano 3-2. Grande soddisfazione in casa giallorossa, i commenti post match (VIDEO)

Partita spettacolare ed intensa quella tra Bra e Legnano, prima giornata del campionato di Serie D 22/23.

Cinque reti, tante occasioni da una parte e dall'altra e ritmi altissimi, per di più in una calda giornata di inizio settembre.

A fare festa, al termine dei 90 minuti, sono i giallorossi di Floris, vittoriosi per 3-2 in virtù delle reti di Marchetti, Menabò e Tuzza (in mezzo i gol di Banfi per il momentaneo vantaggio ospite e Romano che aveva portato i suoi sul 2-2).

Tre punti d'oro per il Bra, reduce dal successo, sempre all'Attilio Bravi, contro la Sanremese nella sfida di Coppa Italia che ha aperto la stagione.

Nel video i commenti post match di Floris, Ujkaj (ottima la prestazione del portiere braidese) e Palo (allenatore del Legnano)