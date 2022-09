L'albese Matteo Greco due volte sul podio nel campionato italiano Gran Turismo di Imola

Ancora una prestazione appassionante per Matteo Greco che nel weekend appena trascorso è stato tra i protagonisti del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2022 in occasione del terzo round stagionale sul Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.



Il pilota di Alba, al volante della Honda NSX GT3 Evo 22 #99 gestita da Nova Race sulla quale si è alternato con Francesco Guerra, ha confermato il suo talento e le sue doti di guida battagliando per il podio in entrambe le gare in uno degli appuntamenti più difficili della stagione con ben 44 vetture in pista.



La dimostrazione della grande determinazione che ha spinto Greco anche in questo appuntamento è stato il suo quinto posto ottenuto nella seconda sessione di qualifiche, decisiva per determinare la griglia di partenza di gara due. Greco ha fermato i cronometri in 1’41.997 assicurandosi la partenza dalla terza fila, per un soffio fuori dai primi quattro.



In gara uno il pilota albese ha preso il volante della Honda NSX GT3 Evo 22 #99 nel secondo stint, rilevando il volante dal compagno di equipaggio in nona posizione. Grazie all’ottima scelta di tempo per il cambio pilota e soprattutto alla sua grinta nel corso della seconda parte di gara, Greco ha risalito la graduatoria fino al quinto posto, non distante dal podio.



In gara due è stato invece proprio Greco a prendere il via. Bravo a non commettere errori nelle concitate prime fasi dopo lo start, il giovane alfiere del team Nova Race ha preso il suo passo di gara recuperando anche in questo caso numerose posizioni ed allungando il proprio stint oltre la metà di gara, strategia che gli ha permesso di riportare la vettura ai box con il secondo posto provvisorio. La seconda parte della sfida, con Guerra al volante, è stata più complessa e l’equipaggio ha chiuso al sesto posto, marcando comunque altri punti in ottica campionato.



Matteo Greco: “È stato un weekend più difficile delle aspettative, ho dato davvero il 101% in pista ma forse abbiamo portato a casa meno di quello che avremmo meritato. Resta comunque la soddisfazione di avere lottato per le posizioni di vertice pur con oltre 40 vetture in pista. Imola si è confermata una pista particolarmente tosta, non è sempre stato facile superare e trovare gli spazi senza compromettere la gara. Abbiamo raccolto altri punti e ci prepariamo per l’ultima di campionato con la consapevolezza di disporre di un buon pacchetto tecnico con il quale potremo sicuramente lottare per un risultato di spessore”.



Matteo Greco tornerà in pista per l’ultima di campionato in programma dal 20 al 23 ottobre sul Circuito Internazionale del Mugello.