La piccola Azzurra, nata in casa a Barbaresco

Auguri, piccola Azzurra!

Auguri, piccola Azzurra!

Anch'io, come te, sono nato in casa 57 anni fa. Mia mamma, che ora è in Paradiso, è stata assistita da una brava ostetrica e la mia prima culla (mio papà era panettiere) è stata una cesta da grissini! Cresci sana e buona e il Signore ti protegga!

Giuseppe Vallauri da Vernante