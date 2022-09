Rattoppi dopo la posa della fibra ottica a Cuneo: "È mai possibile che non si possa rimettere l'asfalto come è stato trovato?"

Scrivo per segnalare un nuovo scavo fatto in via Bartolomeo Bruni in questi giorni penso per la fibra ottica; hanno provveduto dopo i lavori a rattoppare l'asfalto con cemento e pietrisco come da foto allegate.

Mi domando: ma c'è qualcuno in Comune che controlla come fanno questi lavori?

A suo tempo era già stata segnalata la stessa cosa in via XX Settembre di fronte al cinema Monviso ma nessuno ha provveduto a sistemare la via.

È mai possibile che non si possa rimettere l'asfalto come è stato trovato?