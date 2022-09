Busca, nuove modalità di visita agli ospiti di Ospedale Civile e Casa di riposo SS Annunziata

Da lunedì 12 settembre le strutture Ospedale Civile e SS Annunziata avviano in via sperimentale nuove modalità di visita agli ospiti senza prenotazione.

Le visite saranno limitate a un familiare per volta e potranno avvenire sia nella fascia mattutina, sia in quella pomeridiana con orari specifici comunicati ai parenti.

I visitatori, uno per ogni ospite, dovranno presentarsi all’ingresso delle strutture muniti di mascherina FFP2, Greenpass 3 dosi (oppure 2 dosi + tampone). Ulteriori aspetti logistici potranno essere concordati col personale.

“Abbiamo studiato col direttore sanitario – spiega il presidente Tommaso Alfieri – un nuovo protocollo per gestire in completa sicurezza le visite venendo incontro alle comprensibili esigenze delle famiglie e degli ospiti. Ringrazio tutto il personale per la fattiva collaborazione di questa fase sperimentale nella speranza possa dare i risultati auspicati”.