Dronero: in arrivo la 7^ edizione della Passeggiata per la Vita

È molta l'emozione a Dronero. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, finalmente torna in presenza la "Passeggiata per la Vita", 7^ edizione di un'iniziativa dove esserci significa non soltanto vicinanza, ma gesto concreto di solidarietà.

Appuntamento per domenica 25 settembre, con ritrovo alle ore 8.30 in piazza Martiri della Libertà e partenza alle ore 9.30.

Due i percorsi a scelta: uno di circa 6 km e l'altro di circa 12 km. I pettorali sono già disponibili in diversi comuni della provincia al costo di 5 € l'uno.

Ecco l'elenco dei punti vendita:

DRONERO​​: TABACCHERIA POMERO MARCELLA (via Roma, 48), TABACCHERIA DA LUISA (via Giolitti, 43), FUSO 2 (viale Stazione), BAR TABACCHERIA GALLIANO (viale Stazione), BUONPERVOI (via Montenero, 1 - frazione Pratavecchia);

​ROCCABRUNA: FARMACIA GALLINOTTI (via Provinciale, 21), ALIMENTARI DA LAURA (Strada Valle Maira, 22);

​CARAGLIO​: GARRO Moda Intima (via Roma, 45​);

BUSCA​: ​CADDY’S (via Umberto I, 1), BAR 900 (piazza Regina Elena, 12), TABACCHI E PAPIRI (via Laghi di Avigliana, 7 - S.Chiaffredo);

SALUZZO​: ​SLALOM (via Gualtieri​), OTTICA GEDDA (piazza Cavour), BAR STAZIONE (piazza Vittorio Veneto);

CUNEO​: ​MUZAK DISCHI (corso Nizza), PASTICCERIA BRAMARDI (piazza Galimberti), ACLI Sede Provinciale (piazza Virginio, 13), EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI (corso Francia, 251 – S.Rocco Castagnaretta), ​IL PODIO (via Valle Po, 99 – Madonna dell’Olmo);

CERVASCA​: BRAMARDI (via Nazionale, frazione S.Defendente);

SAVIGLIANO​: PATTI SPORT​ (via Molinasso);

FOSSANO​: PASTICCERIA LE DELIZIE (via Circonvallazione, 30);

REVELLO​: GIUVA L’OROLOGIAIO (piazza della Vittoria, 8).

L'intero ricavato sarà come sempre devoluto a l’A.I.L. sez. di Cuneo Paolo Rubino ed il Fiore della Vita #casaAnna di Savigliano. In questi due anni particolari, grazie alle donazioni le due associazioni hanno continuato a sostenere la ricerca ed anche i pazienti che in particolari momenti hanno necessità.

Tutti coloro, che vorranno sostenere l’organizzazione della “Passeggiata per la Vita”, possono dare il proprio contributo versando un’offerta con bonifico sul c/c bancario intestato a A.I.L. Cuneo c/o Intesa S.Paolo: IT 24 O 03069 09606 100000137784 specificando in causale “Sostenitore 7^ Passeggiata per la Vita”, e inviare il proprio logo all’indirizzo e-mail brignone.fam@libero.it.