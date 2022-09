Per la “passeggiata per la vita” 2022, iscrizioni alle Acli provinciali

Per partecipare alla settima edizione della “Passeggiata per la vita” Dronero - Roccabruna, organizzata dalle famiglie Rubino e Brignone in ricordo di due giovani scomparsi prematuramente, è possibile acquistare il pettorale in prevendita, presso la sede provinciale delle Acli di Cuneo, in piazza Virginio n. 13 a Cuneo.

L’iniziativa è in programma per domenica 25 settembre, in presenza, dopo le due edizioni del 2020 e 2021, che si erano potute effettuare solo “virtualmente”, ma che avevano comunque ottenuto un grande successo, grazie a tante persone iscritte che, aderendo all’invito degli organizzatori, avevano indossato la pettorina e inviato la loro foto a conferma della partecipazione.

Il ritrovo della “Passeggiata 2022” è fissato per le ore 8.30 in piazza Martiri della Libertà a Dronero, mentre la partenza è per le ore 9.30. Le iscrizioni sono disponibili in prevendita, ed è possibile partecipare anche con gli “amici a quattro zampe”, scegliendo tra due percorsi: uno da 6,8 e uno da 12,8 km.

Tutto il ricavato dalla vendita delle pettorine (5 euro a persona, 3 euro per gli animali) sarà dato in beneficenza all’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) sezione di Cuneo, e all’associazione “Il fiore della vita” di Savigliano, che si occupa di piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale “S.S. Annunziata” e delle loro famiglie e in particolar modo dei neonati e dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche.

La passeggiata si terrà anche in caso di maltempo. Per informazioni: tel. 380.3175118