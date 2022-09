Sabato di musica ed eventi a Busca in attesa del "Fitwalking solidale"

Musica dal vivo, aperitivo al lume di candela, shopping per le vie della città: la serata di sabato prossimo, 10 settembre, “Aspettando la Fitwalking” organizzata da Assoimprese Busca, con il patrocinio della Città, vuole essere un’allettante occasione di promozione della passeggiata solidale che si svolgerà domenica 18 settembre. Il comitato promotore avrà il suo stand in piazza della Rossa da dove potrà illustrare le numerose novità della settima edizione di Fitwalking solidale e, tutto attorno, il centro cittadino.

Nella stessa serata alle ore 21 in Casa Francotto sarà la mostra fotografica “Live Music” di Melissa Ghezzo, un percorso di scatti realizzati ai concerti di musica dal vivo. L'esposizione, ad ingresso libero, è curata dall’associazione Busca Fotoclick. Apertura al sabato e alla domenica fino al 25 settembre dalle ore 15 alle 18,30. Domenica 18 settembre anche dalle ore 10 alle 12,30.



“Diamo a tutti appuntamento in centro – dice l’assessore alle attività produttive Diego Bressi – E’ importante avere occasioni come queste per ritrovarci e sentirci comunità, ma anche per invitare pubblico da fuori grazie ad iniziative che spaziano dallo sport alla musica, dalla convivialità all’arte".