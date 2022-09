Domani i funerali di Simone Toselli, morto mentre cercava funghi in valle Maira. Il palio di Cavallermaggiore si ferma

Si terranno domani, mercoledì 7 settembre, a Cavallermaggiore presso la Chiesa di San Michele, i funerali di Simone Toselli, morto tragicamente nei boschi di Prazzo, in Valle Maira, nella giornata di sabato 3 settembre, durante un’uscita alla ricerca di funghi.

Toselli, 43 anni, operava come bancario a Saluzzo e viveva con la famiglia in frazione Trebbie, località a cui era molto legato, fino agli ultimi giorni, dove con fierezza ha aiutato il comitato di Borgo Nuovo per il palio dei borghi in corso in questi giorni e di cui era giocatore.

Ed è dal comitato del palio che arriva la decisione di “sospendere per alcuni giorni le attività legate al Palio dei Borghi, nel rispetto del tragico evento che ha colpito la nostra comunità”, si legge in una nota dell’organizzazione.

“Il Palio dei Borghi previsto per sabato 10 settembre – continua il messaggio - è rinviato a data da destinarsi: ulteriori aggiornamenti verranno trasmessi attraverso i nostri canali ufficiali.I capiborgo hanno comunicato ai propri giocatori l'interruzione delle prove fino a metà settimana. Il comitato palio e la Pro Loco tutta si stringe alla famiglia di Simone in questo momento di lutto.”

Tifoso del Toro, si è sempre impegnato anche in città nello sport. Aveva militato a lungo nella squadra locale di calcio e faceva parte del direttivo del Tennis Club di Cavallermaggiore.

Oltre alla moglie Lorenza, lascia due piccoli bimbi Tommaso e Vittorio, il più piccolo di tre anni e mezzo, il più grande frequenta la scuola elementare del paese. Lascia inoltre la mamma Rinuccia, i fratelli Silvio e Aldo, la suocera Violetta, la cognata Anna con Lorenzo, oltre a zii, cugini e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 sempre presso la chiesa di San Michele. Il funerale si terrà alle ore 16 partendo dall’abitazione in località Trebbie. Dopo le esequie Simone Toselli riposerà nel cimitero di Cavallermaggiore.

LA TRAGICA FATALITA’ NEI BOSCHI CHE CONOSCEVA BENE

Una tragica fatalità quella che ha coinvolto Simone Toselli. Aveva raggiunto nelle prime ore del mattino di sabato l’area di zona Colle San Giovanni, zona che conosceva bene e in cui era solito cercare funghi. Non vedendolo rientrare per pranzo la famiglia ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di Dronero con il nucleo Saf dei vigili del fuoco e i Sagf della Guardia di Finanza che con l’aiuto della famiglia hanno operato durante le ricerche. L’intero perimetro è stato battuto per diverse ore nei pressi del luogo dove Toselli aveva lasciato la vettura. Le ricerche si sono concluse nel tardo pomeriggio quando è stato localizzato dal segnale Gps dello smartphone che ha consentito alle squadre a terra e all'elicottero dei Vigili del Fuoco di convergere sul punto dove la salma dell'uomo è stata individuata al primo sorvolo. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo è presumibilmente precipitato dal pendio soprastante al luogo in cui è stato trovato.