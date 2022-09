Back to school 2022-2023 all'International School di Moretta. Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni

Un percorso per bimbi e ragazzi cha hanno come obiettivo il successo e a cui l’International School di Moretta può dare una risposta concreta, come avviene ormai da oltre un anno di lezioni.

A raccontarci come è andata in questo primo anno è Delia Peña , l’entusiasta titolare della Scuola.

«Dopo il mio primo anno del LEARNING CENTER, devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro sia da parte dei genitori che dei nostri allievi, un anno pieno di soddisfazioni e tantissima gioia. Alcuni allievi hanno raggiunto le certificazioni Cambridge e altri si sono preparati per un ulteriore livello in lingua inglese e spagnolo. Insomma, solo obiettivi raggiunti con tanti sforzi e tanta preparazione.

All’International School si riparte più carichi che mai, dopo il periodo delle vacanze si ricomincia a programmare, organizzare e pianificare il nostro prossimo anno linguistico 2022-2023. Si riparte con i nostri corsi in lingua inglese, spagnolo per bambini, ragazzi e adulti. E qualche novità in arrivo!»

Il metodo di insegnamento e apprendimento della Suola, metodo Helen Doron, si basa su anni di esperienza e conoscenza. L’attenzione degli insegnanti per rendere divertente l'apprendimento, i piccoli gruppi, l’ascolto di sottofondo e rinforzo positivo sono stati testati nel tempo. Ogni classe è progettata con una varietà di attività per soddisfare ogni stile di apprendimento, i materiali di apprendimento sono unici e propongono storie, canzoni e animazioni originali per rendere l'apprendimento gioioso e stimolante.

Delia ci tiene a specificare: «Da noi i ragazzi trovano molto di più dell'inglese, valori per la vita. I nostri programmi funzionano perché sono progettati da un team specializzato di esperti linguistici e pedagogici. Oltre a insegnare l'inglese, i corsi insegnano valori importanti, lezioni di vita e come diventare migliori cittadini del mondo. Per adulti nuove tecniche e metodologie linguistiche dove apprendere un idioma diventa una gioia e non una noia.

Quest' anno abbiamo più di 10 corsi aperti per bambini e ragazzi tra 3 anni e 15 anni con orari flessibili e adatti a tutte le esigenze, offriamo demo lesson gratuita previo appuntamento».

Le iscrizioni aprono dal 1/09/22 e prevedono sconto fratelli

Le iscrizioni sono limitate al raggiungimento numero allievi.

Per ulteriore informazione chiamare al 3489598293 o scrivere a saluzzese@helendoron.com