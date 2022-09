Dalle botaniche coltivate dall'azienda agricola Regina delle Alpi ad Elva, verrà prodotto anche il celebre genepy Bordiga

Regina delle Alpi è una giovane azienda agricola nata nel 2022, guidata da principi attenti all’innovazione, la sostenibilità, la qualità e la passione. L'azienda, dotata di certificazione bio per terreni e allevamento, si propone come realtà attenta al territorio e alla sua valorizzazione grazie a una grande attenzione nei confronti della natura, dei suoi ritmi e dei suoi frutti.

Con il suo lavoro, mira a creare una forte sinergia con il mondo dei raccoglitori di erbe spontanee e a recuperare alcuni metodi e colture tradizionali. Tra le oltre 50 specie diverse di botaniche alpine raccolte a mano che le vengono conferite, c'è l’Artemisia Mutellina, che viene coltivata, ma rigorosamente raccolta a mano.

Il suo primo raccolto avverrà nel 2023 e dopo la sua essiccazione in montagna verrà conferita all'azienda Bordiga, che collabora con Regina delle Alpi e utilizzata per produrre il celebre genepy. Il genepy rappresenta uno dei fiori all’occhiello della produzione Bordiga. Il tradizionale liquore delle Alpi occidentali è ottenuto dall’infusione dei fiori della citata Artemisia Mutellina.

Attenzione al territorio, rispetto della natura, conoscenza delle erbe e delle loro varietà e raccolta a mano, sono i valori che accomunano queste due aziende.

Il territorio delle valli cuneesi in cui opera Regina delle Alpi, rappresenta un valore aggiunto, perché è ciò che conferisce particolari tratti ai suoi prodotti. Il ritmo delle stagioni, con le sue estati calde e secche e gli inverni gelidi e nevosi, i suoi terreni aspri, talvolta appena sufficienti a far mettere piccole radici e l’influenza del vicino Mar Mediterraneo, rendono queste piante un vero e proprio prezioso concentrato di olii essenziali.

Il genepy Bordiga come dicevamo prima rappresenta particolare motivo di vanto per l'azienda e viene esportato in gran parte d’Europa.

Questo liquore della tradizione viene prodotto in cinque varietà: Genepy Bianco, Artemisia, Secco, nella versione nata per celebrare i 130 anni dalla fondazione dell’azienda e Elva.