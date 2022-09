Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano un viaggio in Veneto dal 21 al 23 ottobre

All’arrivo a Padova si celebrerà la S. Massa nella Basilica di San Antonio, nel pomeriggio visita alla città ed in particolare alla splendida Cappella degli Scrovegni.

Partenza per Jesolo dove si pernotterà. Il sabato visita guidata alla splendida Venezia che raggiungeremo in battello. La domenica, visita a Verona, la città di Romeo e Giulietta, con le sue opere artistiche ed architettoniche e rientro in provincia.

Il viaggio è aperto a tutti coloro che hanno il piacere di condividere questa esperienza di viaggio.

Per informazioni e iscrizioni contattare il 335-8150757 (Marcello)