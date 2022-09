A Entracque il concerto “a pedali” dei “Magasin du Café”

Una bici e cinque musicisti. A Entracque vanno in scena “I Magasin du Café” che presenteranno in formato "green" il nuovo spettacolo alimentato a pedali. Appuntamento sabato 10 settembre, alle ore 16 in località Esterate.

Magasin du Café sono l’essenza della World Music in chiave moderna. Amano suonare in luoghi incontaminati nella natura alimentati da una bicicletta. I loro concerti sono un’esperienza meditativa, ancestrale da vivere lasciandosi andare a quello che loro stessi chiamano “flow”. La voce ed il ritmo di questa band vengono dalla Sardegna, dove migliaia di anni fa vivevano i Popoli del mare “Shardana” i quali navigavano dal Baltico all’Egitto fino allo Zimbabwe. Popoli che non appartenevano a nessun regno, a nessuna dinastia ma semplicemente appartenevano al mare. Un omaggio alla natura, alla vita, alla libertà.

I loro concerti sono meditativi e spesso riescono a portare il pubblico in uno stato quasi ipnotico. Musica che ci parla di tradizioni lontane, in cui il grande Nord si mescola con l'Oriente, i canti sciamanici dell'America e dell'Africa diventano moderni. Il sound è universale, i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mescolano al rock, al folk, al jazz, alla fusion, in un dialogo inedito tra i cinque musicisti.

Mattia Floris: voice, guitar

Giulia Subba - Violin

Denny Bertone: Steel Guitar, Electric Guitar

Davide Borra: Accordion, Sinth, effect.

Alberto Santoru: Double Bass, Percussion, Effect





“Il bosco, il cielo e le Alpi Marittime saranno il palcoscenico di questo appuntamento green imperdibile. Portati una copertina e tanta voglia di energia. Al resto pensa la natura, i boschi incontaminati di Entracque ed i Magasin Du Cafe’!”, scrivono gli organizzatori.

L'appuntamento è gratuito. Per salire al concerto seguire le indicazioni dalla “Piscina di Entracque”. Il luogo è raggiungibile in auto (ampio parcheggio prima del rifugio), a piedi o in mountain bike. Ci sarà inoltre merenda sinoira con i prodotti del territorio e a seguire cena su prenotazione presso il rifugio esterate (prenotazioni al 0171 1740731 +39 347 8817137 Giovanna e Caterina)



Per maggiori informazioni contattare l'ufficio turistico di Entracque al numero 0171/971816.