Arriva a Dronero il Festival dei libri d'altura

Domenica 11 settembre, dalle 9 alle 18, Dronero si popolerà di libri e letteratura con il Festival dei libri d'altura.

Tappa importante con Sparone e Ostana, in un progetto di gemellaggio tra comuni dell'arco alpino per la promozione della lettura e della scrittura in ogni sua forma.

Organizzato da Casa Malta, in collaborazione con i vari comuni, si tratta di un festival diffuso che parla di territori, montagne, vallate e delle loro comunità. Offrirà una giornata in un contesto naturale e paesaggistico d’eccezione, con la mostra mercato dedicata alla carta e tante iniziative come mostre fotografiche, laboratori di scrittura e presentazione di libri

Presso i portici del teatro Iris e gli spazi adiacenti la mostra mercato: una ricca selezione di espositori con merceologia riguardante la carta a tutto tondo. Libri antichi, usati e fuori catalogo, cartoline, stampe e ancora piccoli editori, hobbisti e librerie.​

DUE IMPORTANTI MOSTRE

Casa Malta, per l'occasione, ha organizzato tre importanti mostre. Su concessione del Fondo Regionale delle Biblioteche della Valle d'Aosta la mostra sull'alpinismo femminile, con pannelli fotografici dedicati soffermandosi in particolare su quelle donne coraggiose che, a partire dall'Ottocento, hanno cominciato a solcare le vette, nonostante pregiudizi e preclusioni. Alcuni pannelli, in particolare, saranno dedicati alla spedizione di cento donne, in memoria di due note alpiniste decedute durante una sfortunata spedizione. Collateralmente, verranno esposti alcuni pannelli, raffiguranti le vette valdostane più famose, tratti dal noto volume di Edouard Aubert, La Vallée d'Aoste.

In collaborazione con il Fondo Valdostano della Biblioteca regionale della Valle d'Aosta, invece, Casa Malta allestirà la mostra fotografica La mia montagna, a cura di Giacomo Abate. Emozionanti fotografie dedicate alla montagna.

“La montagna per me" - esprime Abate - "ha a che fare con il concetto di ospite. Di passaggio. Ogni gesto sportivo o estetico prende senso solo in relazione al paesaggio. In senso lato alla natura. Ma L'uomo nei contesti selvaggi è effimero. Può andare. Ma deve ritornare. Le mie istantanee sono espressione della mia sincerità. Del mio rapporto con il divino che corrisponde alla natura in tutte le sue accezioni. Hanno a che fare con un sovraumano senso di gratitudine.”

​Partner fondamentale e preziosissimo della manifestazione sarà la casa editrice Stylos, che si è premurata di coinvolgere tante realtà attinenti al mondo della scrittura e dei territori.

PRESENTAZIONE LIBRI

Oltre all'esposizione ed alle interessanti mostre, la giornata sarà dedicata anche alla presentazione di alcuni libri. Appuntamento presso la sala Milly Chegai (teatro Iris), dalle ore 10 fino alle ore 17.

Ecco il programma:

Ore 10: "La felicità non è per sempre" di Paola Bevilacqua (Edizioni Stylos). Presentazione del libro e dell’autore a cura di Sabrina Brunodet;

​

Ore 11: "La Via Francigena in Valle d'Aosta" di Maria Vassallo (Edizioni PdT, 2021) e "Valle d’Aosta. La Valle dei castelli", progetto editoriale Poetica del Territorio (Edizioni PdT, 2020). Presentazione dei libri e dell’autore a cura di Sabrina Brunodet

Ore 12: Umberto Druschovic e i suoi libri

Ore 15: "Prendersi cura di sé". Workshop sulla scrittura autobiografica con Maria Silvia Caffari e Fabrizio Pellegrino. Letture a cura degli attori del Teatrino al forno del pane "Giorgio Buridan" di Caraglio;

Ore 17: "Lunavento. Parole che inondano il tempo e l’anima negli istanti di lettura". Chiacchierata tra autori sulla bellezza della lettura attraverso la presentazione di quattro libri solo apparentemente diversi: Francesca Canuto con "Amorevoli appunti", Carlo Carlotto con "Può sempre fare comodo un sacchetto del pane usato", Ermanno Giraudo con "Il proiezionista" e Bruno Penna con "Lunavento, tredici passi fino a qui".

Al termine della giornata il brindisi alla lettura con i partecipanti, evento realizzato in collaborazione con Nerosubianco edizioni - Cuneo.