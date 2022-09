Cuneo, al Don Bosco arriva lo spettacolo "STAND UP FOR SCIENCE. Ma che ti dice la testa?"

Il 9 settembre alle 18.00 arriva a Cuneo lo spettacolo “STAND UP FOR SCIENCE. Ma cosa ti dice la testa?”, un viaggio per parlare di scienza e del meraviglioso mondo dei meccanismi cognitivi.

Durante l’estate circa 600 ragazzi cuneesi sono stati coinvolti in laboratori scientifici culminati in una settimana di camp. Le iniziative sono state realizzate nell’ambito del progetto STEM*Lab (Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare) coordinato dalla Fondazione “Con i Bambini” e dal Consorzio Kairos di Torino.

Il progetto, dedicato alla promozione e all’avvicinamento dei giovani alle discipline STEM, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, ha permesso di stimolare competenze trasversali quali la creatività, la capacità di innovare, la resilienza, l’intenzionalità, la flessibilità, la motivazione, la leadership e l’apprendimento cooperativo. A chiusura delle esperienze, il Servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo, in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura e con il supporto di Itur s.c., partner didattico del progetto, propongono un evento, aperto alle famiglie e a tutta la popolazione, in cui arte e scienza si incontrano in un’esplosione di sorprese e divertimento.

L’appuntamento è per venerdì 9 settembre alle ore 18 al Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo (via San Giovanni Bosco, 21). Lo spettacolo è ideato e prodotto da FRAME - Divagazioni scientifiche e Teatro della Caduta, con Francesco Giorda - attore e autore comico con la passione per la scienza - e Alberto Agliotti - divulgatore scientifico con il vizio della comicità.

Il tema è l’intricato mondo dei meccanismi cognitivi con cui facciamo i conti tutti i giorni. Un viaggio tra fragole buone e fragole marce, pregiudizi di conferma e metodo scientifico, cucchiaini nello spumante e puzza di gas. Quando il pregiudizio diventa azione e quando omissione? Perché la stessa notizia può provocare reazioni opposte in base a come viene raccontata? Che cos’è il bias del pavone?

Agliotti e Giorda giocano a disorientare il pubblico vestendo via via i panni del presentatore, dell’esperto, dell’uomo qualunque, stimolando il pubblico a intervenire in diretta e attraverso l'uso degli smartphone per rispondere in tempo reale alle domande di un 'Quiz Scientifico'. Si ride, si gioca e si impara. Una cassetta degli attrezzi per riflettere sulla scienza e aiutarci nell’interpretazione della realtà.

Stand Up for Science nasce come ciclo di video (https://www.youtube.com/watch?v=zBin7ZA7TRQ&t=416s&ab_channel=Framedivagazioniscientifiche)

che, ispirandosi alle modalità della stand up comedy e partendo dall’emergenza sanitaria, cerca in maniera ironica ma attenta e rigorosa nei contenuti, di offrire al pubblico strumenti utili per interpretare con maggiore consapevolezza le tante e spesso confuse informazioni scientifiche che vengono prodotte e fatte circolare attraverso i media, i social e le istituzioni.

Oggi, il progetto, è diventato uno spettacolo Live che affronta i meccanismi mentali che mettiamo in atto quando parliamo di scienza e non solo. Una cassetta degli attrezzi per riflettere sulle situazioni di vita quotidiana e aiutarci nell’interpretazione della realtà sotto nuovi punti di vista.

Lo spettacolo è aperto a tutti, in particolare ai ragazzi e loro famiglie che hanno preso parte agli STEM LAB, STEM CAMP e al CLIMATE CHANGE CAMP. L’ingresso è libero e gratuito e particolarmente adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su.

Per informazioni:

telefono | 0171.444614

e-mail | centriestivi@comune.cuneo.it