Peveragno, la Compagnia del Birun invita ad un settembre di camminate per l'Italila

La peveragnese Compagnia del Birùn invita alle sue iniziative "di viaggio" di settembre, con tre percorsi, per riscoprire o scoprire storia, tradizione e natura del territorio ai piedi della Bisalta e non solo. La filosofia è: "Settembre è davvero il mese di camminate in Compagnia".

Sabato 10 settembre, dalle 15, in collaborazione con l'Associazione Il Ricetto , coi Gai Saber e con il Comitato della Madonna dei Boschi, ci sarà la "Passeggiata guidata da Peveragno a Madonna dei Boschi" (partecipatissima era stata quella dell’anno scorso). Ci si muoverà tra arte, natura e storia, tra piloni e cappelle, sin al Santuario della Madonna del Borgato, la chiesa matrice di Peveragno, ai piedi dei resti del castello di Forfice. L’appuntamento (ritrovo e registrazione dei partecipanti) è in Piazza Trenta Martiri (ex Piazza Paschetta), alle 15, con partenza prevista mezz’ora dopo. Per chi interessato a partecipare, si terminerà alle 17,30 con la Messa da Madonna del Borgato, nel piazzale davanti al Santuario (tuttora inagibile), tradizionale inizio della festa patronale settembrina, mariana, peveragnese. Il rientro a Peveragno sarà individuale. Per prenotazioni mandare, entro venerdì 9, un messaggio WhatsApp al 328.2410906 con nominativo dei partecipanti.

Il 18 settembre, dalle 9, l’escursione guidata sarà a Castelvecchio, centro appollaiato in quota, tra le attuali frazioni Montefallonio e Pradeboni (cui diede vita), che fortuna ebbe nel primo medioevo, "Sulle orme degli antichi goti", su bellissimi sentieri tra i boschi, tra le zone più suggestive del Peveragnese. Anche in questo caso per prenotazioni mandare messaggio WhatsApp al 334.8966480 con nominativo dei partecipanti.