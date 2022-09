Tutto pronto a Cherasco per la 5ª edizione del “Museo della magia in festa”

Finalmente ci siamo! È tutto pronto al Museo della Magia di Cherasco per la 5ª edizione di “Museo in festa”. L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Mago Sales, è fissato in questo secondo weekend di settembre con un programma naturalmente magico e di alto livello artistico.



Mattatore della manifestazione sarà Walter Rolfo con il suo gruppo “Masters of Magic”, un’organizzazione che nei prossimi anni allestirà a Torino i campionati europei della magia (2024) e subito dopo quelli mondiali (2025). Grandissime manifestazioni che ospiteranno centinaia di migliaia di maghi e di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il Museo della Magia sarà direttamente collegato a questi eventi internazionali e Cherasco si sta preparando a ricevere migliaia di visitatori che trasformeranno la Città delle Paci, insieme a Torino, in Capitale Mondiale della Magia.

Proprio Walter Rolfo sarà presto alla guida del Museo della Magia di Cherasco, sostituendo degnamente don Silvio Mantelli, alias mago Sales, alla direzione del museo.

Se siete curiosi e non avete chiuso completamente le finestre ai sogni, l’appuntamento è a Cherasco il 10 e l’11 settembre per immergervi in un mondo irreale, ma pur sempre possibile.

"Tutti noi, in questo periodo di incertezze, abbiamo bisogno di credere ai sogni perché, così, basta un gradino per raggiungere le stelle", commentano gli organizzatori.

Se l’idea vi stuzzica, prendete nota.

Sabato 10 settembre, dalle ore 15 alle ore 18.30, visita guidata ai nuovi allestimenti del Museo della Magia (via Cavour, 33/35) con possibilità di assistere alle dimostrazioni di magia nel nuovo teatro della permanente (prenotazione obbligatoria 360/480902 o dal sito www.museodellamagia.it ).

Alle ore 21, in piazza Belvedere, va in scena il Super Mega Magic Show presentato da Walter Rolfo. Uno spettacolo senz’altro all’altezza di ogni aspettativa in cui saranno protagonisti campioni mondiali di magia, che si sono esibiti nel recente congresso a Québec City (Canada), tra i quali i Vertigo, Samuel il ventriloquo, Filiberto Selvi, il trio Andrea Rizzolini, Alberto Giorgi e Laura.

I cancelli si apriranno alle ore 20.30 al costo di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, il divertimento è gratis e assicurato. Questo per dirvi che se la cosa vi interessa meglio sbrigarsi, anche perché i posti disponibili sono 400 e l’ingresso è legato a due estrazioni a premi.

Si ricorda che il ricavato dell’evento servirà a raccogliere fondi per progetti di solidarietà della Fondazione Mago Sales. Pagamento in loco o su Iban IT58K0848746201000020102504 Museo della Magia con causale “museo in festa 2022”, notificare il pagamento alla mail eventi@museodellamagia.it .

Domenica 11 settembre apertura del Museo della Magia secondo gli orari festivi (mattino dalle ore 9.30 alle 13 e pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30). Spettacolo no-stop nel teatro e nel cortiletto con dimostrazione storica di magia a cura di Mago Budinì e Marco Aimone. Alle ore 11 Santa Messa celebrata da don Silvio Mantelli nella chiesa di Sant’Agostino. Alle ore 15 animazione in via Cavour con artisti eccezionali.

Per chi se le fosse perse, sempre domenica continuano al Museo le visite guidate con possibilità di assistere alle divertenti animazioni e visitare i nuovi allestimenti. Per l’occasione, sarete accompagnati dalla voce del celebre trasformista Arturo Brachetti che vi porterà a vivere emozioni straordinarie con il racconto dei più grandi maghi della storia. Non ci resta che andare.