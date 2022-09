Ven Co Ti, oltre 400 in piazza per la cena in arancione di Moretta

Oltre 400 commensali in piazza per la cena in arancione del Comune di Moretta organizzata sabato scorso. “Le nubi minacciose di pioggia non hanno frenato la voglia di divertimento dei morettesi – commenta il sindaco Gianni Gatti – e alla fine il meteo è stato clemente. A parte qualche goccia, tutta la serata è stata un successo, con la cena in piazza di “Ven Co Ti” e l’intrattenimento musicale che ha fatto divertire le famiglie fino a tarda sera”.

La cena, in pratica un grande pic nic all’aria aperta sui tavoli allestiti dall’organizzazione, si è svolta tra piazza Umberto, via Torino e piazza Coller, vestita a festa per l’occasione con centinaia di bandierine color arancione a fare da sfondo alla serata.

All’organizzazione, oltre al Comune, hanno partecipato il comitato commercianti, la Pro loco, la Croce Rossa e la Protezione civile.