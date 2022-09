Cuneo, presentati i candidati di '+Europa': il coordinatore Martino lancia lo sciopero della fame

Si è tenuta oggi, martedì 6 settembre, al bar Sillano di Cuneo la presentazione dei candidati cuneesi di '+Europa'.



Presenti - oltre ovviamente ai candidati Flavio Martino, Alice Depetro, Marco Filippa, Sabatino Tarquini, Alexandra Casu e Dante Anderlini - anche il presidente del partito l'onorevole Riccardo Magi e Silvja Manzi della direzione nazionale del partito, già nella segreteria di Radicali Italiani. A moderare l'incontro Filippo Blengino.



"Stiamo portando avanti le nostre maratone oratorie ma sembra che se una forza politica non sfrutta la televisione non esista - ha sottolineato Flavio Martino, coordinatore del gruppo +Europa Provincia Granda - . Questo è sintomo di un problema di democrazia, i cittadini devono essere messi nella condizione di avere tutti gli strumenti per prendere le decisioni, specie al momento del voto". Martino ha annunciato di aver iniziato questa mattina uno sciopero della fame 'a staffetta', quindi condiviso con tutti gli altri candidati, per sottolineare alla RAI come +Europa risulti avere meno dell'1% dello spazio mediatico.



Manzi ha evidenziato la validità dei candidati presentati: "Una lista fatta di persone che vanno in giro per città e province a raccontare se stessi e quello che fanno, le stesse persone che possono ribaltare un risultato elettorale che, ancora, non è scontato" ha detto. "Spingere il paese alle elezioni quando, già cosa rara, stava lavorando un buon governo è una forzatura assurda - ha continuato - . Che ovviamente porta alla presentazione, da parte di diverse altre forze politiche, di programmi irrealizzabili. Noi diciamo qualcosa di impopolare, cioè che faremo quel che potremmo fare con i soldi che ci saranno. Questa è lealtà verso i cittadini".



Ancor più duro Magi, che nel suo intervento ha messo alla berlina le altre forze politiche in corsa: "I partiti filoputinisti come la Lega si lamentano della situazione economica chiedendo interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese a un governo che loro stessi hanno fatto cadere. Sembra di stare in un incubo. Queste persone, in un paese con una giusta informazione, avrebbero perso la faccia. Invece ci facciamo andare bene tutto. Giorgia Meloni, in questa legislatura, ha presentato due proposte di modifica della Costituzione auspicando, sostanzialmente, la fine del mercato comune e di iniziative come quella del PNRR: è bene che gli imprenditori questo lo sappiano".



"Si tratta insomma di una destra pericolosa che si rifà nei simboli a un passato triste ma che preoccupa soprattutto per dove vorrebbe portare il nostro paese - ha continuato Magi - . Dove forze come queste hanno vinto e continuano a vincere è lampante l'incapacità di risolvere i problemi concreti della società, da cui derivano le oppressioni delle comunità minoritarie: si blatera di cimitero dei feti, sostegno all'obiezione su aborto e interruzione di gravidanza ma la storia della nostra democrazia ci dice che i diritti, seppur frutto di lotte, non vanno mai a detrimento di nessuno".