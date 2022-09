Elezioni, a Cuneo Scalfarotto e Costa incontrano i cittadini per dialogare sulle proposte del Terzo Polo [FOTO]

Questa mattina, il candidato capolista al Senato della Repubblica Ivan Scalfarotto insieme con il candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati Enrico Costa, dopo aver incontrato il Prefetto Fabrizia Triolo, hanno preso parte al banchetto organizzato dal gruppo Granda in Azione in corso Nizza a Cuneo. Numerose le persone che hanno deciso di fermarsi alla postazione al fine di dialogare amabilmente e di discutere le innumerevoli proposte avanzate dal Terzo Polo in vista delle elezioni del 25 settembre.

La scelta dell’attuale Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno e dell’Onorevole Costa di dedicare tempo alla cittadinanza di Cuneo risponde alla logica propria del Terzo Polo di costruire un collegamento solido tra l’elettorato ed il candidato che consenta di sviluppare quella consapevolezza delle esigenze e delle problematiche a cui ciascuno deve far fronte quotidianamente.

Lungo questa scia, il gruppo Granda in Azione proseguirà il cammino verso le elezioni promuovendo molteplici iniziative volte alle presentazioni dei diversi candidati e all’illustrazione dei diversi punti del nostro programma con particolare riguardo alle tematiche che investono significativamente i territori della Provincia di Cuneo.