Elezioni, Monica Ciaburro: "Una truppa di parlamentari con a cuore il territorio già pronta al lavoro"

"Il nostro obiettivo è portare in Parlamento le esigenze di realtà straordinarie e piene di potenzialità come quelle piemontesi, sempre troppo osteggiate dalla presenza di lacciuoli di ogni tipo".

Parole di Monica Ciaburro - candidata di Fratelli d'Italia nel collegio uninominale di Cuneo e in tre collegi sulla quota proporzionale - oggi (6 settembre) a Torino per la presentazione dei candidati piemontesi del partito alle elezioni del 25 settembre.

"Ringrazio di cuore Giorgia Meloni per il regalo del confermarmi nelle candidature - ha continuato la sindaca di Argentera - . In questi anni abbiamo realizzato un'opposizione sempre costruttiva, seria e responsabile. La fiducia dei cittadini a Fratelli d'Italia permetterà a una truppa di parlamentari con nel cuore il territorio di iniziare a lavorare concretamente. Perché per risollevare l'Italia serve ripartire proprio dai territori come quelli del Piemonte".