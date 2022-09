IL RITORNO SUI BANCHI - Busca, 977 iscritti all'istituto comprensivo statale Carducci: 18 in più dello scorso anno

Sono 18 in più gli iscritti al prossimo anno scolastico nell’Istituto comprensivo di Busca rispetto allo scorso anno. Lunedì prossimo, 12 settembre, la campanella nelle scuole statali della città suonerà per 977 alunni. “Giunga a tutti quanti – dice il sindaco Marco Gallo - un caro augurio di buon anno scolastico da parte mia e dell’amministrazione comunale”.



“L’anno scolastico che sta per cominciare - continua - sarà il secondo per i ragazzi delle scuola secondaria di primo grado nei moduli allestiti nel parcheggio della cittadella sportiva. Durante lo scorso anno, anche grazie a qualche aggiustamento necessario, si sono dimostrati accoglienti e sicuri, pur essendo una soluzione temporanea. Abbiamo cercato di renderli il più confortevoli possibile. Per questa sistemazione chiediamo agli studenti e alle loro famiglie comprensione e pazienza ancora per un po’ di tempo. Ringrazio anche il dirigente Davide Martini, gli insegnanti e tutto il personale scolastico per la collaborazione che ci stanno dando. Da parte nostra, cerchiamo di agevolarli il più possibile. Intanto, al cantiere del nuovo polo scolastico in corso Giolitti si sta lavorando senza sosta ed è sotto gli occhi di tutti l’avanzamento della struttura. Per far fronte agli aumenti dei costi dei materiali, generati dalla situazione internazionale, il consiglio comunale ha approvato l’utilizzo di una parte dell’ avanzo di amministrazione: pensiamo, dunque, di poter proseguire secondo i piani”.



“Nel corso dei mesi estivi – spiega la assessora all’Istruzione Lucia Rosso - sono stati effettuati da parte dei diversi uffici comunali i consueti lavori per l’avvio del nuovo anno scolastico. L’ufficio tecnico ha provveduto ad una serie di interventi di manutenzione e sistemazione degli arredi nei vari edifici scolastici buschesi, mentre l’ufficio segreteria ha predisposto, secondo alle indicazioni delle scuole, l’avvio dei servizi mensa e scuolabus. In base alle iscrizioni sono ora attivati i refettori nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nella casa della Salute, le assistenze ai pasti nella scuola primaria e il giro pulmini. Sono questi i servizi gestiti dal Comune, tramite affidamento, e coperti in parte con la tariffa richiesta alle famiglie e in parte direttamente dalla casse comunali con integrazioni delle quote che coprono circa il 30% del buono pasto, circa il 15% dell’assistenza mensa primaria, circa il 60% dello scuolabus,. Così il Comune provvede a calmierare i costi finali delle famiglie. Sono inoltre previste riduzioni in base all’Isee, anch’esse coperte dal Comune”.



18 in più

Sono 18 in più gli iscritti al prossimo anno scolastico nell’Istituto comprensivo di Busca rispetto allo scorso anno. In totale gli alunni sono 977: 138 sono gli iscritti nella scuola dell’infanzia, dei quali 95 nel plesso del capoluogo e 43 in quello di frazione Castelletto, 505 nella scuola primaria, dei quali 324 nel capoluogo, 131 in frazione San Chiaffredo, 50 in frazione Castelletto, 334 sono gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado (medie). Per le medie si è resa necessaria una classe prima in più e il Comune ha provveduto ad aggiungere i moduli necessari nella struttura provvisoria.

Gli insegnanti oggi in servizio sono 115, rimangono da assegnare in questi giorni ancora alcuni post in seguito a rinunce e per il sostegno.





Trasporto e mensa

Ad oggi, le richieste rivolte al Comune per il servizio del trasporto alunni per il prossimo anno scolastico sono 297 (erano 296 nello scorso anno scolastico) e riguardano tutte le scuole dall’infanzia alle secondaria di primo grado, comprese le scuole d’infanzia paritarie del capoluogo e di frazione San Chiaffredo.

Le richieste per la mensa sono 405 (erano 424 nello scorso anno) e comprendono le scuole dell’infanzia statale del capoluogo, le primarie e le medie, le cui mense sono situate in parte nelle sedi delle scuole e in parte nei locali della Casa della salute in corso Giolitti.