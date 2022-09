Calcio Serie D, il presidente del Fossano Bessone dopo la prima campionato: "Diamo tempo ai giovani, fulcro del nostro progetto"

Pareggio casalingo (1-1 il risultato), per il Fossano, nella prima di campionato contro il Borgosesia.

Riparte con un punto il cammino dei blues nella categoria, conservata nella passata stagione attraverso un esaltante spareggio playout.

Il presidente Gianfranco Bessone commenta così l'esordio della sua squadra di domenica al "Pochissimo": "Abbiamo fatto discretamente bene. Era la prima partita, sempre un po' particolare e nervosa. Ci sono state alcune occasione per vincerla ma va bene così. Come sempre la nostra squadra è composta da tanti giovani, diamo loro il tempo di amalgamarsi. Vogliamo riprendere da dove avevamo lasciato, continuando a lavorare in una precisa direzione. Il progetto sarà ancora incentrato sulla linea verde da perseguire e valorizzare."