Corsa in montagna: chilometro verticale, Andrea Rostan sul podio ai tricolori

Sabato 3 settembre a Casto nel Bresciano si sono assegnati i titoli italiani del chilometro verticale, 4,2 km su 1000 metri di dislivello.

Come da pronostico il titolo è andato, per la terza volta consecutiva, al valdostano Henri Aymonod dell’US Malonno, quarto assoluto a 1’28” dal keniano Patrick Kipngeno; l’argento va a sorpresa a Marcello Ugazio dello Sport Project VCO in 35’51”, seguito a 31” dal portacolori dell'Atl. Saluzzo Andrea Rostan.

Nelle Promesse quinto posto per Luca Paul Bertone della Podistica Valle Varaita in 44’02”.

Nella gara femminile netta vittoria dell’austriaca Andrea Mayr in 38’48”, terza assoluta Valentina Belotti in 42’18”, che conquista il suo sesto titolo italiano precedendo tre piemontesi, Alessia Scaini dell’Atletica Saluzzo a 1’32”, Camilla Magliano della Podistica Torino a 1’43”, che completano il podio, e Maddalena Somà dell’Atletica Roata Chiusani a 2’02”.

Secondo posto nelle Promesse per Irma Chiavazza dell’Atletica Saluzzo in 51’50”Ancora un successo per lo Sport Project VCO negli Juniores con Cesare Peter Bettoli in 40’38”.

Nelle categorie Master quarto posto negli MMC di Pierpaolo Fontan dell’Atletica Susa Adriano Aschieris in 57’34” e nelle MFA di Marilena Fall dello Sport Project VCO in 56’39”; nei MMA Mattia Scrimaglia dello Sport Project VCO è sesto in 43’21”