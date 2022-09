Frabosa Sottana: i campioni di Spagna '82 aprono il Galà della Castagna d'Oro 2022

Sono quattro colonne del calcio italiano, quattro di quei "ragazzi" di Spagna '82 che regalarono all'Italia il sogno del "Mundial", i primi ospiti della 34a edizione del Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana, in programma per sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022.

Un appuntamento ormai divenuto vero e proprio punto di riferimento per lo sport italiano, che conferma il tradizionale format con la serata evento del sabato e con la consegna dei premi nel giorno di domenica e che non poteva certo dimenticare la ricorrenza del quarantennale di quella indimenticabile vittoria.

Così, sabato 1 ottobre, alle ore 21, Giancarlo Antognoni, Ivano Bordon, Fulvio Collovati e Francesco Graziani siederanno sul palco del GalaPalace, ospiti del tradizionale appuntamento "A tu per tu" con il giornalista Marino Bartoletti, che con la consueta maestria condurrà i calciatori a raccontare i momenti più salienti, difficili e divertenti delle loro carriere e di quel mondiale, facendoli rivivere al pubblico del GalaPalace.

"Non c'è piazza, non c'è casa d'Italia in cui non sia entrata la voce rotta dall'emozione di Nando Martellini, telecronista RAI che annunciava al mondo lo storico trionfo italiano al "Mundial" - dichiara Paolo Bruno, Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, fondatore e storico organizzatore dell'evento -. Abbiamo ritenuto che al Galà della Castagna d'Oro 2022, palco di primissimo piano per lo sport italiano, non potesse mancare un momento dedicato al quarantennale di quell'incredibile mondiale, simbolo di una rinascita e di un riscatto di cui si torna ad aver bisogno".

"Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!", annunciava Martellini alla televisione: nel gremito "Santiago Bernabéu" di Madrid i ragazzi di Bearzot avevano regalato all'Italia la vittoria, imponendosi sulla Germania dell'Ovest con un netto 3-1 a firma di Rossi, Tardelli e Altobelli. Un'altra epoca, un'altra Europa, ancora tagliata in due da un assurdo muro, un'altra Italia, che cercava a fatica di uscire dal periodo buio delle stragi e degli Anni di Piombo. E così quel mondiale, con le mani al cielo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini in piedi sugli spalti, divenne il simbolo del desiderio di riscossa dell'intera nazione.

Di tutto questo e di molto altro, del mondo e del calcio di allora e di oggi, si parlerà certamente sul palco del GalaPalace, nell'elegante e mai banale talk show condotto da Marino Bartoletti. E dopo un sabato sera dedicato al mondo del pallone, si continuerà domenica 2 ottobre con la consegna delle "Castagne d'Oro" ad alcuni degli atleti distintisi in questo straordinario 2022.

"Gli eventi sportivi del 2022, non da ultimi quelli recentemente disputatisi, hanno regalato all'Italia nuovi prestigiosi successi - conclude il presidente Paolo Bruno -. Come sempre, ci siamo messi al lavoro per far rivivere al pubblico del Galà alcune tra le più belle di quelle emozioni. Sorprese assicurate".

Info e prenotazioni

La serata, come da tradizione, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione presso l'Infopoint Mondolè al numero 0174/244481.

I protagonisti

Giancarlo Antognoni, Ivano Bordon, Fulvio Collovati e Francesco Graziani Selezionati dal commissario tecnico Enzo Bearzot per rappresentare l'Italia ai Mondiali di Spagna '82, si laurearono campioni del mondo al Santiago Bernabeu di Madrid l'11 luglio 1982.

Giancarlo Antognoni, volto, bandiera e capitano della Fiorentina dal 1970 al 1980, fantasioso centrocampista, ha vestito per 73 volte la maglia della nazionale italiana. Oggi è allenatore e dirigente sportivo.

Ivano Bordon, portiere invalicabile, al punto da essere soprannominato "pallottola" da Sandro Mazzola, per la precisione e la lucidità dei suoi interventi. Mosse i primi passi nella Juventina Marghera, maturò esperienze con il Brescia e con la Sampdoria, ma il suo volto è legato sopratutto all'Inter.

Fulvio Collovati, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, difensore sicuro, dotato di ottima tecnica personale, ha vestito le maglie del Milan, dell'Inter, dell'Udinese, della Roma e del Genoa. Francesco "Ciccio" Graziani, ruolo attaccante, amatissimo dai granata di tutti i tempi, con il Torino segnò in carriera ben 122 goal, assicurandosi un posto nella classifica dei migliori marcatori della squadra, indossò poi anche le maglie di Fiorentina, Roma e Udinese, per poi passare alla carriera di dirigente tecnico.

Marino Bartoletti Nato a Forlì il 30 gennaio 1949, Marino Bartoletti è uno dei volti più noti e di maggior prestigio del panorama giornalistico italiano. Dal Resto del Carlino al Guerin Sportivo al Giorno, dai suoi Goal e Solocalcio, fino all'enciclopedia Panini dedicata al calcio e alla televisione, con la Rai e la Domenica Sportiva. Sin dalla fine degli Anni '60, Marino Bartoletti ha portato il grande sport nelle case degli italiani, impegnandosi perché questo fosse sempre più alla portata di tutti e raccontando con serietà ed instancabile passione i maggiori eventi sportivi a livello mondiale, dal ciclismo, al calcio, ai motori. Grande amico del "Galà della Castagna d'Oro", torna volentieri a Frabosa Sottana per prendere parte ad un evento che ha al centro proprio il grande sport.