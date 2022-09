Le giovani promesse della pallapugno radunate nello stage monregalese

Tenere sempre accesa la fiammella di una disciplina sportiva storica come la "Pallapugno" e tramandarla alle generazioni future. Con questo obiettivo è in corso di svolgimento nel monregalese uno stage per le giovani promesse della Pallapugno delle annate 2007 e 2008.

Quattordici tra i migliori giovani provenienti da Piemonte e Liguria che già da tempo si sono avvicinate con grande interesse e passione al "Balon". La due giorni monregalese, che terminerà domani 7 settembre, si svolge tra lo sferisterio di Villanova Mondovì e l'impianto di atletica di Mondovì. Un appuntamento reso possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Siscom.

Nel corso della stagione sportiva sono in programma altri stage, tutti con la presenza sui campi di atleti di serie A pronti a fare da "chioccia" ai più giovani aspiranti campioni. Nel video le parole del Direttore del Centro Federale Pallapugno, il prof. Alberto Bonelli: