Sci alpino femminile, Marta Bassino al lavoro in Argentina: "Allenamenti super, qui riusciamo a trovare continuità nella preparazione"

E’ giunto a metà del percorso il lungo raduno del team Elite femminile di Coppa del mondo sulle nevi argentine di Ushuaia.

Marta Bassino insieme a Federica Brignone e Sofia Goggia sta approfittando delle favorevoli condizioni di meteo e piste per svolgere il programma allestito dallo staff tecnico.

La portacolori del Centro Sportivo Esercito è reduce da una stagione che, seppur non le ha regalato vittorie sul circuito di Coppa del mondo, l’ha vista salire comunque sul podio in quattro occasioni, e terminare nella top-10 della classifica generale.

“Gli allenamenti stanno andando molto bene – racconta Marta dal Sudamerica -, abbiamo trovato condizioni super che ci hanno consentito di svolgere bellissime giornate di lavoro. Finora abbiamo sciato dodici giorni, suddivisi in blocchi da sei, con un giorno di riposo in mezzo. All’inizio abbiamo usato sci da gigante, poi siamo passate agli sci corti da slalom e dopo la giornata di stop abbiamo ripreso ancora con il gigante, adesso ci stiamo concentrando sul supergigante. Qui in Argentina si riesce a dare continuità alla preparazione, mettiamo un mattoncino in più giorno dopo giorno. Siamo più o meno a metà della trasferta, ci rimane ancora un po’ di tempo per incrementare i giri di pista. Finora è stata un’estate senza intoppi, ho svolto la migliore preparazione a secco che potessi sperare, siamo concentrati sugli obiettivi che ci aspettano nella prossima stagione, a cominciare dalla Coppa del mondo, senza dimenticare i Mondiali di Meribel che saranno lo snodo centrale”.