Al Galà della Castagna d'Oro attesa per Goggia, Fontana, Ceccon, ma anche Matteo Romano

Un Galà della Castagna d'Oro con nomi...incontenibili! Dalla pista da sci alla vasca olimpionica, si susseguono le indiscrezioni sui campioni selezionati per la 34a edizione del Premio, in programma a Frabosa Sottana per sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022.

Già annunciata la presenza delle colonne del calcio italiano, quattro di quei "ragazzi" di Spagna '82 che regalarono all'Italia il sogno del "Mundial" (leggi qui).

Tra le prime indiscrezioni, i nomi di due grandissime atlete azzurre, che non hanno certo bisogno di presentazioni: la bergamasca Sofia Goggia e la pattinatrice sondriese Arianna Fontana, campionessa di short track, due volte campionessa del mondo e 11 volte medaglia olimpica. Due ori nei 500 mt conquistati in due Olimpiadi consecutive e un palmares che la consacra l'italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici invernali.

Mancano ancora le conferme ufficiali, ma l'organizzazione apre: "Ad oggi - dichiara il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè Paolo Bruno - possiamo dire che siamo al lavoro per far sì che questi nomi diventino realtà. E speriamo di poterne dare conferma entro pochi giorni. Quel che è certo è che il nostro territorio ha saputo esprimere un grandissimo tecnico azzurro, che vorremmo poter ospitare sul nostro palco accanto ad una delle sue travolgenti atlete".

Il riferimento è naturalmente al direttore tecnico della nazionale femminile dello sci italiano, il frabosano Gianluca Rulfi, internazionalmente riconosciuto come uno dei principali artefici dei successi azzurri nel mondo dello sci. Così, dopo la campionessa di casa Marta Bassino, premiata nel 2020, anche l'allenatore cuneese potrebbe meritatamente ricevere l'ambito premio, magari proprio in compagnia dell'incontenibile Sofia Goggia, che, nonostante gli infortuni, si lascia alle spalle una stagione straordinaria, che l'ha vista conquistare per la terza volta la Coppa del mondo in discesa libera. Anche a Frabosa Sottana, terra di sport invernali e di amatissime piste da sci, troverebbe certamente la sua schiera di "fans"!

Accanto a queste due grandi atlete, tra i premiati ci sarebbe anche il giovanissimo veneto Thomas Ceccon, appena laureatosi campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2022, andati in scena nel giugno scorso, quando Ceccon ha firmato il primato mondiale sui 100 mt dorso, percorsi alla distanza record di 51''60.

Come di consueto, spazio anche all'arte, che in questo 2022 potrebbe veder protagonista il giovane cantautore cuneese Matteo Romano, che dalle piattaforme social è approdato al palco di Sanremo, giungendo terzo nella competizione giovani e sbarcando ai big l'anno successivo. Già insignito del disco di platino, ha saputo attirare l'attenzione della Conferenza Episcopale Italiana, che lo ha scelto per aprire l'incontro del pontefice con oltre 80 mila giovani.

In attesa delle conferme che dovrebbero arrivare a giorni, già c'è una certezza: il Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana, appuntamento di assoluto riferimento del panorama sportivo nazionale, sta già facendo emozionare.