Decreto turismo, Bergesio: "Sbloccati oltre 42 milioni di euro per il comparto"

42,3 milioni di euro per il comparto turistico: è la somma sbloccata in questi giorni a seguito di una serie di decreti firmati dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.



"Fondi e buoni importanti per il settore turistico, ricettivo ed espositivo, che rappresenta una quota fondamentale dell’economia del Paese, con un valore aggiunto che supera i 90 miliardi di euro l’anno, ma che, dopo due anni di pandemia, deve affrontare oggi anche i forti rincari di energia e materie prime", commenta il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura.



I fondi messi a disposizione per il turismo sono destinati ad agenzie di viaggi e tour operator (39,3 milioni di euro). A questi si aggiungono quasi due milioni del Fondo unico del Turismo di parte corrente ed altri due milioni di euro a sostegno delle guide turistiche. Nei prossimi giorni seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici.



I decreti firmati ieri dal Ministro Massimo Garavaglia prevedono per le agenzie di viaggio e tour operator interventi per 39,3 milioni di euro previsti dal decreto-legge "Sostegni ter" a favore delle aziende per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori. L’intervento riguarda gli operatori che hanno registrato nel 2021 un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019.



Previsti inoltre interventi per due milioni di euro a favore di guide turistiche, accompagnatori e partite Iva inclusi sempre nel decreto-legge "Sostegni ter". I fondi sono riservati a chi non aveva ricevuto in passato altre misure di sostegno.



Per quanto concerne il Fondo unico Turismo, sono previsti tre distinti interventi per complessivi quasi due milioni di euro dal bilancio di parte corrente: più di un milione, fino al 2024, per il progetto “Strategia per il rafforzamento della Meeting Industry italiana, attraverso attività di business intelligence, business development, sostenibilità” elaborato da Convention Bureau Italia e Federcongressi&Eventi; a favore della Regione Veneto per due progetti per oltre 700 mila euro; il cofinanziamento con 170 mila euro di tre progetti della Regione Sicilia.



"Altro intervento destinato al settore turistico è il Buono Fiere – spiega Bergesio - . Dal 9 settembre le imprese potranno presentare le domande per il Buono, che è un incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. La misura prevede un contributo a fondo perduto per un massimo di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per affitto e allestimento degli sazi espositivi, attività promozionali, trasporto, noleggio di impianti e spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda".



Gli eventi per cui è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati tra il 16 luglio e il 31 dicembre.