Mondovì saluta l'estate con lo spettacolo dei 'Feu dla Madona' [FOTO]

Grande emozione a Mondovì per il ritorno del tradizionale spettacolo pirotecnico dei 'Feu dla Madona', in occasione dei festeggiamenti per la Natività di Maria Santissima.

In tantissimi hanno raggiunto piazza Maggiore per ascoltare la Banda Musicale di Mondovì, diretta dal maestro Maurizio Caldera, con la partecipazione del cantante Paolo Tarolli, prima dell'inizio dei fuochi.

La serata è stata accompagnata dalla distribuzione di "pan e persi", rivisitata in chiave moderna con le pesche ripiene, a cura dell'associazione "La Funicolare", e la presentazione delle coppette in ceramica, in edizione limitata, realizzate dalla Ceramica Besio e dedicate alla memoria di Sandra Bruno, "volontaria instancabile grazie alla quale riprese proprio la tradizione dei pan e persi".

Tanti con il naso all'insù anche in altre zone di Mondovì, in particolare alla Torre del Belvedere e a Parco Europa dove con il Palio Montis Regalis è andato in scena lo spettacolo "Geria-Trio" con con Filippo Bessone, Attilio Ferrua, Giampiero Gregorio; giochi e cibo nel Medieval Park.

Piazza Perotti, invece, ha ospitato la nona edizione di “Notte delle Stelle – Raduno per Dilettanti”, spettacolo ideato dalla Scuola di Danza Studio 2 Evolution di Elena Liboà e che l’Associazione “La Funicolare” ha deciso di supportare e sponsorizzare per il secondo anno consecutivo.