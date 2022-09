Questa sera naso all'insù per i "Feu dla Madona" a Mondovì

In questo ambito, l'Associazione “La Funicolare” sarà protagonista in piazza Maggiore, a partire dalle ore 21.30 nel rione alto di Piazza, con il concerto della Mondovì Band (banda musicale cittadina) diretto dal maestro Maurizio Caldera, con la partecipazione del cantante Paolo Tarolli. L’esibizione sarà dedicata a Sandra Bruno, volontaria recentemente scomparsa cui si deve proprio la riscoperta della tradizionale distribuzione “pan e persi”, rivisitazione in chiave moderna con proposta di pesche ripiene. Per ricordarla, gli organizzatori presenteranno le coppette di ceramica ad edizione limitata, realizzate da Besio, a Lei dedicate: un omaggio al suo grande impegno sociale e civile.

Torna il tradizionale appuntamento con i "Feu dla Madona", al momento confermati. L'area di sparo dello spettacolo pirotecnico sarà sulla collina del rione Piazza in modo da garantire la massima visibilità in città e nei comuni limitrofi.

Sempre nella serata di mercoledì 7 settembre, precisamente alle ore 21, in Piazza Perotti si svolgerà la nona edizione di “Notte delle Stelle – Raduno per Dilettanti”, spettacolo ideato dalla Scuola di Danza Studio 2 Evolution di Elena Liboà e che l’Associazione “La Funicolare” ha deciso di supportare e sponsorizzare per il secondo anno consecutivo. In palio premi e borse di studio per i migliori performer nel campo del ballo, canto e recitazione.

In Parco Europa dalle 21 il Palio Montis Regalis propone “GeriaTrio” - musica e parole con Filippo Bessone, Attilio Ferrua, Giampiero Gregorio; giochi e cibo nel Medieval Park.

Apertura straordinariadei monumenti e dei musei cittadini:Infinitum - Chiesa de La Missione dalle 16 alle 22, Museo Civico della Stampa dalle 19 alle 22, Torre Civica del Belvedere dalle ore 19 alle ore 22.