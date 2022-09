Sul sito internet del Comune di Borgo un collegamento allo sportello di ascolto per donne "Le ali di Zena"

Il dato relativo alla violenza di genere risulta in preoccupante aumento, anche sul nostro territorio sono segnalate situazioni di maltrattamenti ed è sempre vivo il ricordo delle donne borgarine vittime di femminicidio.

E’ necessario che le donne e i cittadini tutti siano a conoscenza del fatto che è disponibile un servizio dedicato ed è per questo motivo che sul sito del Comune è da oggi possibile reperire le informazioni necessarie.

Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese gestisce lo sportello “Le Ali di Zena”: uno spazio di ascolto per donne vittime di violenza o maltrattamento fisico, sessuale e psicologico. Offre un primo supporto psicologico e sociale gratuito, garantendo alla donna che vi accede, l’anonimato e la totale riservatezza.

“Insieme alle Consigliere Elena Ferreri e Katia Manassero – che con me seguono l’Assessorato alle Pari Opportunità – desidero ringraziare le operatrici del Csac per aver condiviso il progetto e collaborato alla realizzazione del link sulla home page del Comune. È importante far sapere che si può avere aiuto e sostegno: mi rivolgo alle vittime di violenza, ma anche a tutta la comunità affinchè insieme si riesca a dare un segno concreto” - riferisce la Sindaca Roberta Robbione.