Sbarca a Cuneo un nuovo punto vendita Arcaplanet, la catena leader del "pet care"

C’è anche quello di Cuneo tra i quattro nuovi "pet store" che Arcaplanet si prepara a inaugurare venerdì 9 e sabato 10 settembre. I preparativi per le due giornate di festa sono già in corso presso il nuovo punto vendita allestito al civico 26 di Cascina Colombaro, così come a Caponago (Monza Brianza), Vicenza e Torre Annunziata (Napoli), dove le nuove aperture della catena leader del pet care – forte di 390 punti vendita e 2.000 dipendenti su tutto il territorio nazionale – si accompagnerà a tante promozioni pensate ad hoc e tante altre novità, sempre mirate all’alimentazione e al benessere degli animali da compagnia.



Il punto vendita cuneese concorre a rinforzare sempre di più la presenza di Arcaplanet nel Nord del Paese, dove Lombardia, Piemonte e Veneto da soli incorporano il 55% dei negozi.

Grazie alla fiducia riservata al brand, l’Italia dimostra di essere un paese "pet friendly" da sud a nord. Non a caso, ArcaClub, il programma fedeltà di Arcaplanet, che permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati, è arrivato a contare oltre un milione e mezzo di clienti attivi.



Forte della più articolata presenza e capillarità del settore nella penisola, maturata in oltre 25 anni di attività, l’insegna continua così il proprio percorso di sviluppo e crescita grazie alle caratteristiche principali dei suoi store, quali la profondità di assortimento, la grande attenzione alla selezione dei prodotti e ai servizi specifici offerti ai Pet Parent, oltre alla garanzia di assistenza e consulenza all’acquisto di assoluta eccellenza, grazie ai Pet Specialist.



Per l’apertura dei quattro Pet store sono 16 le nuove risorse entrate a far parte della grande famiglia dei Pet Specialist di Arcaplanet (quattro per ogni punto vendita aperto). L’azienda prevede per tutte le proprie risorse percorsi strutturati di formazione in Academy tenuti da esperti di settore come veterinari, addestratori, comportamentisti e nutrizionisti. Più in particolare la formazione in Arcaplanet si articola in tre momenti: il primo mira ad un inserimento efficiente cui segue una formazione continua per garantire lo sviluppo delle competenze e il necessario aggiornamento. Il terzo step è focalizzato sullo sviluppo dei talenti con l’obiettivo di avviarli alla carriera manageriale.



Arcaplanet conta su un grande team di giovani professionisti mossi dalla passione per gli animali pronti ad accogliere i Pet Lovers e a trasmettere tutta la loro cura e professionalità erogando al contempo un servizio elevato di consulenza in negozio.



Il punto vendita di Cuneo sarà aperto nei seguenti orari: 9:00-20:00 da lunedì a sabato; 9:00-13:00 – 15:00 20:00 la domenica.



LA CATENA

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre venticinque anni dalla sua costituzione, l’azienda è cresciuta notevolmente espandendosi in Italia e anche oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera. Oggi conta oltre 390 Pet store, una piattaforma di vendita online e circa 2000 dipendenti. Attualmente, l’insegna conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish. In particolare, Virtus rappresenta la punta di diamante nel panorama italiano dei mangimi per animali domestici, con prodotti con alto contenuto di carne fresca e basso contenuto di cereali. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large.