Acquistate subito Metacryp per godere di enormi bonus gratuiti

Tuttavia, l'attuale crisi delle criptovalute si distingue dalle precedenti flessioni. È stata segnata da diversi incidenti che si sono diffusi in tutto il settore a causa della sua natura interconnessa e dei suoi metodi di business.

Youtubing, Vlogging, TickTock e altre strategie di guadagno digitale stanno diventando sempre più popolari. D'altra parte, il trading con le criptovalute è l'alternativa più fantastica per le persone che desiderano una vita tranquilla, anche se hanno poco denaro.

Presentazione di MetaCryp (MTCR)

Il metaverso era un fantasma dell'immaginazione di Neal Stephenson quando scrisse il romanzo di fantascienza Snow Crash, ma ora è cresciuto oltre. Il metaverso è passato da un'idea a una realtà grazie alla rete MetaCryp (MTCR) .

Le persone possono disconnettersi dalla loro vita quotidiana, divertirsi, progettare la vita che hanno sempre desiderato, comunicare con gli altri e persino guadagnarsi da vivere nel Metaverse di MetaCryp Network. Il nostro metaverso dissolve i confini tra realtà e spazio virtuale, creando un rifugio sicuro per tutti.

Il MetaCryp Network (MTCR), basato sulla Smart Chain di Binance, è il primo metaverso spaziale GameFi al mondo, che offre agli utenti un luogo dove divertirsi in modo estremo e sfuggire alle tensioni della vita quotidiana. Il MetaCryp Network è un ecosistema di nuova generazione incentrato sulla comunità e basato su asset crittografici che forniscono un rifugio sicuro ai membri della comunità e realizzano i loro sogni più sfrenati.

Metaverso MetaCryp: Country Club

Il Metaverse di MetaCryp (MTCR) aspira a fornire ricche esperienze culturali direttamente nelle nostre case, unendo attività di country club per numerose nazioni e regioni. Saranno sviluppate in modo esplicito per rappresentare l'atteggiamento e le culture di persone provenienti da luoghi diversi. Ciò indica che gli algerini potranno beneficiare di un country club algerino personalizzato in cui interagire con gli altri. Un cittadino statunitense potrà beneficiare dell'architettura e dell'ambiente circostante, immergendosi nell'atmosfera della civiltà americana.

Godetevi le vacanze virtuali

La rete MetaCryp (MTCR) sta creando ambienti di vacanza che hanno lo scopo di apparire naturali, rendendo meno netti i confini tra ambienti di vacanza virtuali e reali. Immaginate di fare un safari in Kenya e di cavalcare accanto ai leoni pur vivendo nel New Jersey.

Grazie alla rete MetaCryp (MTCR), le persone che in genere non sarebbero in grado di vedere certe regioni o incontrare certe persone possono ora farlo. Il sistema consentirà agli utenti di interagire con avatar personalizzabili. Questo renderà le esperienze virtuali significative e memorabili come nella vita reale.

Amministrazione decentralizzata

Il DAO è accessibile a tutti i possessori di token. Le decisioni saranno prese in base alla proprietà del token $MTCR. I diritti di governance sono forniti attraverso il nostro token nativo. Il voto e il processo decisionale avranno la priorità in base alla proprietà cumulativa del token di governance. Di conseguenza, maggiore è il numero di token, maggiore è il potere di voto. Nel nostro metaverso, il token nativo BEP20 riflette i diritti di voto della piattaforma e i pagamenti e le interazioni scalabili.

Migliorate la vostra vita con STEPN (GMT)

STEPN (GMT) è una nuova piattaforma per lo stile di vita e il fitness con la sua criptovaluta, il token del metaverso inesperto, o GMT. STEPN, a prova di futuro, è ben nota agli investitori come il primo gioco mobile NFT "move2learn" e un software di stile di vita Web3 che combina funzionalità Social-Fi e Game-Fi.

STEPN (GMT) ha sviluppato un software di stile di vita Web3 che premia gli utenti che partecipano all'attività fisica, in particolare alla corsa. Il successo esponenziale della piattaforma può essere attribuito al token della piattaforma, GMT, che può essere scambiato con altre criptovalute sui principali exchange come Binance o FTX, oltre che con valute fiat.

Il valore di STEPN (GMT) è salito del 4,81% la scorsa settimana e dell'1,99% nelle 24 ore precedenti. La criptovaluta è attualmente al 78° posto su Coinmarketcap, con un valore di mercato di 589 milioni di dollari al 13 agosto 2022.

Dare un morso al Bitcoin (BTC)

Il Bitcoin (BTC) non è stato il primo tentativo di creare una forma di denaro online, ma è stato quello che ha avuto più successo nei suoi primi giorni di vita. Ha fatto da apripista a quasi tutte le altre criptovalute affermatesi nell'ultimo decennio. Anche se il Bitcoin (BTC) non ha ancora la stessa reputazione dell'oro come riserva di valore, il re delle criptovalute sta guadagnando terreno e può essere utile per i vostri obiettivi di investimento, a seconda della vostra tolleranza al rischio.

Il Bitcoin (BTC) è ora al primo posto su CoinMarketCap, con un market cap di 469,62 miliardi di dollari al 13 agosto 2022. Il suo valore è aumentato del 5,50% negli ultimi sette giorni e del 2,05% nelle ultime 24 ore.

Il numero totale di token MetaCryp ($MTCR) che verranno creati e distribuiti è di 500 milioni di $MTCR. I token MetaCryp sono valute BEP-20 memorizzate sulla smart chain di Binance. Tutti i gettoni saranno distribuiti in fasi con varie percentuali. La valuta sarà distribuita in quattro fasi, introducendo nuove funzionalità in ogni fase.

Quando si acquistano i gettoni MetaCryp, è ora possibile ricevere gettoni bonus. Acquistando MetaCrypt con USDT ERC-20, ETH, DOGE o SHIB, si riceverà il 10% di gettoni extra. Con USDT TRC-20, potrete ottenere un bonus fino al 15%. Potete anche usufruire del bonus di riferimento: se qualcuno da voi segnalato spende 400 dollari, ognuno di voi riceverà un bonus di 100 gettoni.

Consultate il link qui sotto.

MetaCryp (MTCR)

Prevendita: http://presale.metacryptoken.io/

Sito web: http://metacryptoken.io/