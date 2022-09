Big Eyes Coin, Polygon e Polkadot: tre criptovalute in corsa per guadagni massicci nel 2022

Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT) hanno subito il contraccolpo del crollo delle criptovalute, ma si stanno già rialzando in vista di un rimbalzo importante, il che potrebbe rendere l'acquisto di questi titoli una delle migliori decisioni da prendere in questo periodo. E Big Eyes Coin (BIG), una nuova moneta meme, sta cercando di unirsi alla tendenza al rialzo. Parliamo quindi di questi tre token e del loro potenziale di crescita di valore nelle prossime settimane.

Cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova moneta meme che spera di fornire ai suoi utenti il maggior numero possibile di vantaggi. La rete Big Eyes Coin (BIG) utilizza come mascotte un simpatico gatto dagli occhi grandi; già questo dimostra che non intende diventare un membro della rete di token canini. Tuttavia, mira a raggiungere lo stesso leggendario successo che hanno ottenuto i suoi membri pionieri Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). E con i piani che Big Eyes Coin (BIG) ha stabilito, potrebbe non passare molto tempo prima che ciò accada.

Big Eyes Coin (BIG) è particolarmente entusiasta della conservazione degli oceani e ha incluso gli sforzi per salvare la vita marina come parte della sua tabella di marcia. Big Eyes Coin (BIG) è anche appassionata di incanalare denaro nell'ecosistema della DeFi; lo farà assicurandosi che venga adottato su larga scala. Così facendo, migliorerà il flusso di cassa nell'ecosistema della DeFi. Inoltre, Big Eyes Coin (BIG) ha gli occhi puntati sullo spazio NFT.

Si assicurerà che i suoi utenti abbiano la possibilità di ottimizzare i guadagni dei token non fungibili. A proposito di utenti, Big Eyes Coin (BIG) è un token guidato dalla comunità, il che significa che dipenderà dalla sua comunità per la sua crescita.

Anche se questo può sembrare parassitario, si tratta di una relazione reciproca tra i due: Big Eyes Coin (BIG) fornirà opportunità di guadagno. Allo stesso tempo, la sua comunità, Kitty Cuddlers, si prenderà cura della rete.

Cosa c'è di così unico in Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) è particolare per un paio di aspetti. Per prima cosa, non si è unita alla tendenza che le nuove monete meme del 2022 stanno seguendo. Non fa parte della rete di token canini e confida nella sua capacità di brillare senza essere affiliata a mega monete meme come Dogecoin (DOGE).

Inoltre, Big Eyes Coin (BIG) è interessata a esplorare lo spazio NFT. Sono già in lavorazione collezioni di NFT che coprono temi carini e legati ai gatti. Tuttavia, lasciamo spazio all'immaginazione perché i dettagli di questo progetto non sono ancora stati resi noti.

Tuttavia, confidiamo che ogni NFT sia unico, interoperabile e indivisibile. Potrebbero anche esplorare altri temi, ma la certezza di ciò è ancora sconosciuta. Quante reti di meme token creano scambi specializzati per i loro progetti NFT?

Ebbene, Big Eyes Coin (BIG) lo fa. Come dichiarato nel suo whitepaper ufficiale, Big Eyes Coin (BIG) sta sviluppando una piattaforma di swapping specifica per i NFT che genererà. Come previsto, ci sarà anche una piattaforma di scambio di token per la Big Eyes Coin (BIG). Gli utenti potranno scambiare i loro token su più blockchain e interagire con altri trader.

Big Eyes Coin (BIG) sottolinea anche di essere un token guidato dalla comunità, e non è un bluff. Mentre altri progetti di criptovaluta riservano una quantità ragionevole della loro offerta di token, Big Eyes Coin (BIG) invierà il 90% della sua offerta di token in circolazione. Ciò significa che la comunità di utenti avrà un controllo quasi totale sul token.

Di solito, dare agli utenti il potere di determinare l'utilità di un token può essere molto negativo nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, Big Eyes Coin (BIG) è entusiasta di fornire così tanti vantaggi ai suoi gattini e alla sua comunità di utenti che se ne prenderà cura.

Inoltre, gli utenti saranno in grado di influenzare le modifiche alle politiche che la rete di Big Eyes Coin (BIG) implementerà in futuro. Ciò significa che tutte le decisioni importanti che gli sviluppatori prenderanno andranno a beneficio della comunità. Se questo non puzza di puro impegno, nient'altro lo fa.

Big Eyes Coin (BIG) è anche appassionato di protezione degli oceani. Per sostenere questa causa, la rete donerà il cinque per cento della sua riserva totale di token a organizzazioni benefiche impegnate nella conservazione marina.

Un aspetto importante che distingue le monete di punta da quelle di base è il marketing, e Big Eyes Coin (BIG) non lo dà per scontato. La rete destinerà il cinque per cento della sua fornitura di token al suo dipartimento di marketing. Si impegnerà in enormi campagne pubblicitarie per assicurarsi di attirare l'attenzione di tutti su Internet.

In linea con questo incentivo, Big Eyes Coin (BIG) ha in programma di collaborare con influencer e megastar per promuovere il token e assicurarsi che raggiunga un'adozione diffusa.

Big Eyes Coin (BIG) ha grandi progetti e, se tutto andrà per il verso giusto, potrebbe conquistare la rete dei token meme in pochissimo tempo.

Come saranno distribuite le monete di Big Eyes?

La tokenomics di Big Eyes Coin è unica; per prima cosa, la rete si riferisce scherzosamente ad essa come cuteomics. Anche se alcune monete meme condividono piani di allocazione dei token simili, non hanno lo stesso schema di Big Eyes Coin (BIG).

Il tesoro della rete dispone di 200 miliardi di Big Eyes Coins (BIG). Il 70% di questa dotazione di token è stato rilasciato attraverso la prevendita pubblica. Inoltre, il 20% sarà disponibile sugli scambi decentralizzati.

Come già detto, il cinque per cento sarà destinato al marketing e il restante cinque per cento alla protezione degli oceani. Per quanto riguarda la tassa sul gas del 10% che verrà imposta agli NFT, Big Eyes Coin (BIG) ha un piano per distribuire il denaro che genererà. Il quattro per cento del dieci per cento sarà restituito ai venditori originali, il cinque per cento sarà distribuito ai titolari e il restante uno per cento andrà in beneficenza.

Big Eyes Coin (BIG) ha una tabella di marcia?

Big Eyes Coin (BIG) ha una tabella di marcia delineata nel suo whitepaper. Ci sono quattro fasi che la rete Big Eyes chiama "crouch", "leap", "run" e "catwalk".

Fase 1 - Crouch: in questa prima fase, Big Eyes Coin (BIG) lancerà i suoi piani iniziali per diventare pubblica. In primo luogo, farà verificare il suo token per tre volte, renderà attivo il sito web di prevendita e farà partire la prevendita. Anche i suoi canali sociali saranno attivi e spera di raggiungere i 15.000 membri di Telegram prima di passare alla fase successiva.

Fase 2 - Salto: Big Eyes Coin (BIG) sarà quotata su UniSwap e altre borse decentralizzate, e il suo sito web completo sarà attivo nella seconda fase del suo piano. Inoltre, spera di aumentare i suoi membri telegram di 10.000 e di avere almeno 20.000 persone in possesso della Big Eyes Coin (BIG). Inoltre, farà la sua prima donazione in beneficenza, si impegnerà a verificare i suoi account sui social media, si impegnerà in iniziative mediatiche e pubblicherà regolarmente dei meme.

Fase 3 - Esecuzione: nella terza fase della roadmap di Big Eyes Coin (BIG), la rete spera di essere stata adottata da 50.000 utenti e 50.000 membri nel suo gruppo Telegram. Intensificherà inoltre gli sforzi di marketing collaborando con un mega influencer e facendo più pubblicità.

Fase 4 - Passerella: L'ultima fase di Big Eyes spera di diventare più interconnessa nell'ecosistema blockchain. Integrerà più catene, donerà un milione di dollari in beneficenza e sarà quotata su più borse decentralizzate.

Anche se queste sembrano idee inverosimili, Big Eyes Coin (BIG) è più che fiduciosa nella sua capacità di realizzarle con un adeguato sostegno da parte della sua comunità. Dopotutto, intende portare avanti questi piani lentamente, mettendo una zampa davanti all'altra.

Polygon è in fase di rally per una corsa al ribasso?

Il problema principale di Ethereum è la sua mancanza di scalabilità. Pur essendo ancora la rete blockchain preferita per la creazione di applicazioni decentralizzate, può essere piuttosto difficile da usare per gli sviluppatori a causa della sua relativa lentezza e mancanza di scalabilità. Fortunatamente, Polygon (MATIC) aiuta gli utenti a sfruttare al meglio la blockchain Ethereum dando loro la possibilità di creare sidechain o catene laterali che possono essere collegate alla blockchain principale.

Il token della criptovaluta nativa di Polygon, $MATIC, ha recentemente registrato una tendenza al rialzo, ma non siamo in grado di prevedere se questo si traduca in un'impennata sostenibile del prezzo. Tuttavia, in base alle tendenze precedenti di questa moneta, c'è un'alta possibilità che il suo prezzo possa salire presto a un livello ragionevole. Quindi, avere questa moneta in portafoglio non è una cattiva idea.

