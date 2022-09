Come Bitcoin, Cardano e Big Eyes Coin incorporano le organizzazioni benefiche nelle criptovalute

Sebbene le criptovalute non abbiano senso per i neofiti, l'idea di aiutare i poveri è qualcosa che molte persone sono felici di fare. Con la creazione delle criptovalute e la loro complessità, gli attori principali del settore trovano ancora il modo di trasferire valore ai meno fortunati, guadagnando al contempo.

Tuttavia, se si vuole realizzare il sogno di una piena adozione, è necessario che un maggior numero di persone sia in grado di fare ciò che Vitalik Buterin fa regolarmente: donare denaro in modo uniforme per distribuirlo alle persone bisognose. Bitcoin (BTC) e Big Eyes Coin (BIG) mirano a risolvere questo problema.

Bitcoin (BTC) aiuta il progetto Pineapple Funds

Bitcoin (BTC) è il pioniere dello spazio delle criptovalute con due semplici obiettivi. Uno, fornire un mezzo contro la centralizzazione del potere finanziario. Due: essere una valuta anonima adottata in tutto il mondo.

Sebbene non abbia ancora raggiunto pienamente il secondo obiettivo, il BTC rimane un modo anonimo di trasferire valore da una persona all'altra senza bisogno di istituzioni finanziarie. Per questo motivo il suo creatore e la sua comunità possono rimanere anonimi pur influenzando il mondo.

Nel 2017, un utente anonimo ha raccolto 5.104 BTC, per un valore di 55 milioni di dollari, che ha utilizzato per costruire il progetto pineapple. Lo ha definito "un esperimento di filantropia con i bitcoin (BTC)".

Il donatore si è presentato con lo pseudonimo di "Pine", affermando di essere uno dei 250 maggiori possessori di BTC al mondo. L'organizzazione è stata avviata nel dicembre 2017 durante la bolla delle criptovalute. L'obiettivo è finanziare 60 enti di beneficenza in tutto il mondo utilizzando la trasparenza della blockchain come mezzo per verificare l'accettazione e l'utilizzo.

Ciò consente alla comunità globale di verificare la transazione, assicurando che venga utilizzata secondo le istruzioni. Questo atto ha aperto molte possibilità per le criptovalute e la beneficenza, consentendo alle persone di dare un uso reale a strumenti altrimenti digitali.

Dopo che il BTC ha aperto la strada alla beneficenza, sono nati altri progetti di criptovalute, costruiti appositamente per aiutare dove c'è bisogno di aiuto.

La comunità Big Eyes Coin (BIG) e l'ecosistema

Il progetto Big Eyes Coin (BIG) è una comunità incentrata sul trasferimento della ricchezza per proteggere parti essenziali dell'ecosistema.

Big Eyes Coin (BIG) è una piattaforma DeFi, Swap e NFT incentrata sulla costruzione di una solida comunità. Per includere tutti nelle criptovalute e nelle donazioni di beneficenza, il progetto mira a "deconfondere la DeFi" con semplicità e pratica. L'obiettivo è far sì che la conoscenza della DeFi diventi mainstream.

Dando accesso alla creazione, al conio e alla vendita di NFT e a un mercato a tema gatto per la distribuzione di NFT. Con poche complessità e costi, i partecipanti principianti hanno a disposizione una stampella per impegnarsi, abituarsi e padroneggiare lo spazio Defi e NFT. La piattaforma vanta anche una funzione di acquisto e vendita esente da imposte.

BIG non è un'entità senza scopo di lucro. Adottando la mentalità delle entità economiche, il progetto mira ad autoalimentarsi, utilizzando le attività economiche della piattaforma per alimentare gli sforzi di salvataggio dell'ecosistema globale.

Con la vendita di NFT, la piattaforma destina il 4% al creatore originale e l'1% in beneficenza. Il 5% dell'offerta totale di BIG sarà destinato a finanziare enti di beneficenza scelti dalla comunità per salvare i pesci e gli oceani.

Cardano (ADA) vuole salvare i bambini

Sin dalla sua nascita, Cardano (ADA) si è concentrato sulla soluzione di problemi reali. Dalla trasparenza del governo alla decentralizzazione del settore pubblico. E il settore della beneficenza non è stato lasciato fuori.

Mentre la fondazione Cardano (ADA) si concentra sulla protezione del futuro della Blockchain, sta anche proteggendo il futuro dell'umanità e dei bambini del futuro.

In passato, il progetto ha proposto modi per influenzare la vita dei bambini attraverso la scuola digitale e i registri dei risultati per aumentare la trasparenza e la responsabilità nelle organizzazioni, in particolare nel settore pubblico.

Nel tentativo di essere più diretta, la fondazione Cardano (ADA) ha stretto una partnership con una ONG ruandese, Save the children, per finanziare progetti a favore dei bambini. La partnership prevede l'installazione di un gateway di pagamento che consenta a Save the Children di accettare donazioni in criptovaluta senza l'intervento di terze parti o la necessità di convertire in fiat.

Anche Save the Children in Ruanda ha lanciato Kumwe Hub. Kumwe Hub è un'iniziativa che promuove il progresso di progetti come l'attraversamento delle frontiere per gli studenti, i documenti d'identità digitali per i rifugiati e l'assistenza finanziaria per le famiglie dei bambini meno fortunati.

La fondazione Cardano (ADA) estende l'invito a qualsiasi istituzione che voglia utilizzare l'ecosistema di ADA per promuovere iniziative umanitarie.

La trasparenza della blockchain e la possibilità di mantenere l'anonimato consentono agli utenti di donare denaro in modo anonimo a chi ne ha bisogno praticamente in tutto il mondo. Questo dimostra un altro scenario reale in cui la criptovaluta sta toccando delle vite.

