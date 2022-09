Come decorare un giardino: scegliere una casetta di legno

Quando si decide di progettare un giardino, seguire il programma con grande attenzione. Il giardino, infatti, rappresenta un’estensione esterna dell’architettura totale della casa ed è un ambiente altrettanto importante. Per decidere come decorarlo, si vede prima studiarlo attentamente, valutando i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Poi si passa a stilare il progetto vero e proprio affidandosi a programmi che permettono di realizzare schemi online e 3D. Oppure affidarsi alla realtà virtuale. In questo modo potrete simulare perfettamente l’ambiente che desiderate creare. Bisogna infatti equilibrare con attenzione le zone di prato, le zone pavimentate, le zone d’ombra e tutto il resto. Tra i decori per il giardino, possono essere prese in considerazione anche delle casette di legno robuste ed economiche, che daranno tutto un altro aspetto al vostro terreno. Generalmente sono molto facili da montare anche per chi è inesperto.

Decorazioni giardino: come montare una casetta di legno

Quando si decide di acquistare una casetta di legno da giardino, si può decidere di puntare su casette prefabbricate. Un metodo molto interessante e che consente rapidità di montaggio è il metodo definito “blockhouse” (o, dal tedesco, Blockhaus). In questa metodica vengono utilizzati dei tronchi o assi in legno massiccio già lavorati e levigati. Tutti i vari pezzi della casetta sono venduti già con la loro forma giusta e si incastrano tra di loro alla perfezione. Non c’è quindi nemmeno bisogno di utilizzare colla o altri materiali di ancoraggio. Le case costruite con metodica blockhouse garantiscono gli stessi vantaggi e la stessa solidità delle case costruite in muratura. Sono strutture autoportanti e che durano nel tempo. Si può optare o per casette 2x2 o 4x4 o, ancora, è possibile ordinare una casetta su misura (esistono anche quelle 3x3 e 5x5). Così potrete avere il giardino dei vostri sogni e con un costo molto basso e competitivo.

Progettare un giardino: casette di legno abitabili

Oltre a essere una stupenda soluzione per il giardino, le casette di legno possono essere anche abitabili. Queste costruzioni, infatti, garantiscono un grande comfort abitativo perché permettono un perfetto isolamento termoacustico e una grande traspirazione delle pareti. Una casetta in legno è quindi perfetta per ogni stagione, dato che fornisce un ambiente salutare, sereno e con la giusta temperatura. Sono molto interessanti anche da prendere in considerazione come casa vacanze. Possono essere infatti collocate anche su terreni posti in prossimità del mare (o in montagna) e permettervi di ottenere un’abitazione estiva, o invernale, a basso costo. Come abbiamo già anticipato, le casette in legno sono infatti molto più economiche delle case in muratura, ma altrettanto stabili e sicure. Per quanto riguarda le dimensioni, le casette in legno più piccole, da 2x2 o 3x3, sono ottime come casette in giardino per riporre gli attrezzi e altri strumenti utili. O, ancora, possono essere delle comode cucce per i nostri amici a 4 zampe. Le case in legno dalle dimensioni 4x4 o 5x5, invece, sono più indicate a essere abitabili. Ci sono anche delle casette con una superficie da 20 mq o più.