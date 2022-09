Conversione automatica di Binance Stablecoin: cosa potrebbe significare per MetaCryp, Ethereum Classic, BNB Coin

Nelle prime settimane di settembre, Binance, uno dei principali exchange di criptovalute, ha annunciato l'intenzione di convertire le partecipazioni esistenti in stablecoin, tra cui USD Coin (USDC), True USD (TUSD) e Pax USD (USDP), nella sua stablecoin nativa, BUSD. Questo processo deve essere effettuato con la funzione "Auto-Conversion" recentemente introdotta da Binance.

Binance ha poi chiarito ai titolari come intende realizzare questa conversione che liquiderà tutte le partecipazioni relative alle suddette stablecoin applicabili ai conti di risparmio, alle sottoscrizioni di Defi staking e ai prestiti in criptovalute.

Inoltre, Binance ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di aumentare la liquidità per la stablecoin BUSD e per altri prodotti o token in esecuzione sulla sua rete.

USDC è la seconda più grande stablecoin nel mercato delle criptovalute, con BUSD di Binance al terzo posto; entrambe hanno una capitalizzazione di mercato di circa 51 miliardi di dollari e 19 miliardi di dollari rispettivamente (ad agosto 2022).

Il settore delle criptovalute è pieno di incertezze e, mentre gli investitori e le aziende di criptovalute continuano a riprendersi dallo shock subito nel 2022, la mossa di Binance potrebbe attenuarle o accentuarle. Tuttavia, Binance ha chiarito che i possessori di queste stablecoin idonee alla conversione possono ancora ritirare i loro guadagni nelle rispettive criptovalute che scelgono.

Analizzeremo MetaCryp Token , un nuovo arrivato nel mercato delle criptovalute, Ethereum Classic e BNB Coin, la moneta nativa del nostro caso di studio. E inoltre, cosa potrebbe significare l'ultima mossa di Binance per i loro mercati.

BNB Coin potrebbe rafforzarsi e avere una maggiore capitalizzazione di mercato

Il motivo per cui Binance ha liquidato le stablecoin detenute sul suo exchange è quello di dare spazio alla crescita delle criptovalute native e delle stablecoin. BNB Coin, essendo la potenza di Binance e della sua rete, potrebbe trarre grandi benefici da questa mossa.

Gli investitori potrebbero cercare di sfruttare questa opportunità per vendere BNB Coin in previsione di un'esplosione quando la liquidazione degli asset avrà effetto intorno al 23 settembre.

BNB Coin ha oscillato intorno al livello di supporto di 287 dollari da quando lo ha rotto nel luglio 2022. Un eventuale calo al di sotto di questo punto potrebbe anche innescare un forte acquisto per spingere i prezzi di BNB a livelli più alti. Nel frattempo, con l'ultimo aggiornamento dell'ecosistema Binance, c'è la possibilità che la moneta BNB entri in un trend positivo senza bisogno di raggiungere i suddetti livelli di prezzo.

Ethereum Classic continua ad essere rialzista dopo la notizia della fusione di Ethereum

Ethereum Classic è una versione modificata e biforcuta di Ethereum (ETH) che opera su un consenso Nakamoto modificato. La moneta è stata una delle poche criptovalute a entrare in forte rialzo nel quarto trimestre del 2022. Si tratta di un buon segno per gli investitori che potrebbero aver scartato $ETC abbastanza presto dopo i mercati ribassisti dei precedenti trimestri dell'anno.

Con il successo della biforcazione di Ethereum e con l'imminente trend rialzista, $ETC potrebbe salire di prezzo.

Il prezzo di prevendita del token MetaCryp raddoppierà prossimamente

MetaCryp Token (MTCR) è il token nativo di MetaCryp Network, un ecosistema basato sulla Smart Chain di Binance che vuole incoraggiare l'adozione della DeFi attraverso la sua innovazione. MetaCryp Network sta portando il Metaverso, le NFT, il trading di criptovalute e le iniziative di play-to-earn alle porte degli appassionati di DeFi.

Una cosa che potreste voler capitalizzare su MetaCryp Network è la sua prevendita. La prevendita richiederà 3 fasi per essere completata. Durante ogni fase, c'è la possibilità che il prezzo di partenza della prevendita raddoppi durante il percorso.

Per diventare un membro della governance di MetaCryp Network, è necessario acquistare il suo token, anche adesso attraverso la prevendita. Basta visitare il sito principale dove si svolge la prevendita, iscriversi, acquistare e guadagnare un cashback immediato del 32% e oltre. Potreste accumulare altri bonus del valore di oltre il 300% prima della fine della prevendita, più vi impegnate.

Per saperne di più su MetaCryp Token (MTCR)

Prevendita: https://presale.metacryptoken.io/register

Sito web: https://metacryptoken.io/