Criptovalute da comprare: Decentraland, Loopring e Rocketize Token

Questo articolo prepara Decentraland (MANA) e Loopring (LRC) come alcune criptovalute altamente scontate di prima scelta. Rocketize Token (JATO) , invece, è una nuova criptovaluta che vale la pena di tenere d'occhio per ottenere un discreto profitto dalla prevendita.

Diamo un'occhiata a ciascuna di queste criptovalute

Creare, giocare, esplorare: Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) è un metaverso di gioco e guadagno basato sulla tecnologia blockchain. Gli utenti possono esplorare il mondo virtuale 3D e interagire in tempo reale con altri giocatori. Il progetto mira a consentire agli utenti di acquistare lotti digitali per creare le proprie esperienze di microgioco. Di recente il progetto è cresciuto in modo significativo, poiché sempre più persone si sono interessate al concetto di metaverses.

Decentraland aiuta a risolvere molti problemi incontrati dai giocatori. Il gioco offre agli utenti il pieno controllo delle loro risorse digitali. In precedenza, i giocatori perdevano tutto il tempo e gli sforzi investiti nei loro giochi. Innumerevoli ore e persino il denaro speso per gli aggiornamenti andavano persi. Gli utenti possono sbloccare questi fondi e convertire i loro beni digitali in altre criptovalute come Ethereum, utilizzando le DEX in giochi come Decentraland.

Decentraland utilizza la blockchain di Ethereum e sfrutta la sicurezza e le funzionalità della rete per offrire un'esperienza di gioco unica nel suo genere. Tutte le informazioni sulla proprietà del terreno sono memorizzate sulla mainnet di Ethereum, dove non possono essere modificate o censurate.

Gli utenti possono creare, giocare, esplorare e interagire con giochi e attività in tutto il paesaggio digitale. Genesis City era il nome della prima comunità del gioco. Le NFT rilevanti per l'utente sono più avanzate delle NFT rilevanti per il gioco.

Nelle mani dei creatori: Loopring (LRC)

Loopring (LRC) è una blockchain Ethereum di secondo livello che consente a chiunque di creare DEX reattivi. Loopring è stata una delle prime soluzioni ad adottare il secondo livello di Ethereum per migliorare la scalabilità. Oggi ci sono alcuni concorrenti, ma il protocollo si distingue ancora in termini di valore e utilità e Loopring continua ad attrarre nuovi utenti ogni giorno.

LRC offre numerosi vantaggi al mercato delle criptovalute. Per cominciare, Ethereum ha il più grande ecosistema di Dapp e DeFi al mondo. Loopring migliora la scalabilità di Ethereum offrendo un percorso per eseguire transazioni a basso costo e più veloci. Il protocollo Loopring raggruppa le transazioni in modo che possano essere eseguite in lotti, il tutto in pochi secondi. Di conseguenza, il protocollo è stato una scelta notevole per gli investitori e gli sviluppatori.

Ethereum è una delle reti blockchain più sicure con la sua PoW, questo livello di sicurezza si diffonde alle soluzioni di livello 2 rispetto ad altre soluzioni su catene alternative e altri derivati.

Loopring è stato lanciato con un codice open-source ed è stato sottoposto a diverse verifiche da parte di terzi, superandole tutte. Loopring consente agli sviluppatori di creare DEX complessi, AMM non custodiali, scambi di libri d'ordine, protocolli di pagamento e altro ancora.

La magia dei meme con il gettone Rocketize (JATO)

Rocketize Token è un nuovo progetto di criptovaluta creato sulla Smart Chain di Binance. La Smart Chain di BNB ha ospitato di recente alcuni progetti che potrebbero esplodere non appena il mercato mostrerà forza.

Rocketize Token è una memecoin che si sta lanciando per guidare una comunità di amanti dei meme dedicati a mandare il mercato in un altro mercato toro come Dogecoin(DOGE) e Shiba Inu(SHIB) hanno fatto nel 2021. Il progetto è unico con le sue narrazioni, i suoi meme e le sue idee, in quanto non trae esattamente ispirazione o è un derivato dei diversi memecoin sui cani che già esistono.

Il token JATO alimenterà una narrazione di meme su internet e battute sulle criptovalute in tutte le comunità cripto attive. Il mercato orso è il momento in cui le persone vogliono mettere i soldi dove è più divertente perché non c'è nulla di serio che possa prosperare. Potreste dare un'occhiata a Rocketize Token (JATO) come opportunità per ottenere un profitto decente in questa condizione del mercato delle criptovalute.

